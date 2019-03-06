США допустили новые санкции против КНДР из-за проблем с денуклеаризацией

В случае, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы, Вашингтон будет искать способы, чтобы нарастить санкции против них. «Думаю, президент Трамп был в этом вопросе предельно ясен», — заявил его советник

Джон Болтон (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят вопрос об усилении санкций в отношении Северной Кореи, если Пхеньян не откажется от своей ядерной программы. Об этом он сообщил в телефонном интервью телеканалу ​Fox Business Network.

«Если они не хотят этого (денуклеаризации. — РБК) делать, то я думаю, что президент Трамп был предельно ясен в этом вопросе. <...> Они (власти КНДР. — РБК) не получат послабления в разрушительных экономических санкциях, которые были наложены на них, и мы посмотрим, как эти санкции на самом деле нарастить», — отметил Болтон.

Его комментарии прозвучали спустя неделю после саммита лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который прошел в конце февраля во вьетнамском Ханое. В ходе встречи стороны обсуждали денуклеаризацию Корейского полуострова, однако переговоры завершились раньше времени. Заключать соглашение по его итогам стороны не стали. Reuters отмечает, что это произошло из-за разногласий по поводу того, может ли Северная Корея ограничить свою ядерную программу, и насколько она готова это сделать, а также из-за степени готовности США ослабить санкции в отношении Пхеньяна.

Ранее, 5 марта, два американских аналитических центра и южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщили, что Северная Корея восстановила часть места для запуска баллистических ракет, которое она начала демонтировать после того, как Пхеньян пообещал сделать это на первом саммите с Трампом в прошлом году.