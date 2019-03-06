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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Политика ,  
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США допустили новые санкции против КНДР из-за проблем с денуклеаризацией
В случае, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы, Вашингтон будет искать способы, чтобы нарастить санкции против них. «Думаю, президент Трамп был в этом вопросе предельно ясен», — заявил его советник
Джон Болтон (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят вопрос об усилении санкций в отношении Северной Кореи, если Пхеньян не откажется от своей ядерной программы. Об этом он сообщил в телефонном интервью телеканалу ​Fox Business Network.

«Если они не хотят этого (денуклеаризации. — РБК) делать, то я думаю, что президент Трамп был предельно ясен в этом вопросе. <...> Они (власти КНДР. — РБК) не получат послабления в разрушительных экономических санкциях, которые были наложены на них, и мы посмотрим, как эти санкции на самом деле нарастить», — отметил Болтон.

Его комментарии прозвучали спустя неделю после саммита лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который прошел в конце февраля во вьетнамском Ханое. В ходе встречи стороны обсуждали денуклеаризацию Корейского полуострова, однако переговоры завершились раньше времени. Заключать соглашение по его итогам стороны не стали. Reuters отмечает, что это произошло из-за разногласий по поводу того, может ли Северная Корея ограничить свою ядерную программу, и насколько она готова это сделать, а также из-за степени готовности США ослабить санкции в отношении Пхеньяна.

Политика
КНДР заявила о новом выдвинутом на переговорах требовании США

Ранее, 5 марта, два американских аналитических центра и южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщили, что Северная Корея восстановила часть места для запуска баллистических ракет, которое она начала демонтировать после того, как Пхеньян пообещал сделать это на первом саммите с Трампом в прошлом году.

Политика
Трамп счел слушания Коэна причиной своего ухода с саммита с главой КНДР

Yonhap со ссылкой на законодателей, которых об этих работах проинформировала Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS), отметило, что ремонт проводился на стартовой площадке Западного испытательного полигона Сохэ (или Тончхан-ни) в провинции Пхёнан-Пукто. Он, по информации источников агентства, включал в себя замену крыши и двери на объекте.

Спутниковые снимки, которые сделали эксперты из исследовательской группы 38 North (северокорейский проект, находящийся в Вашингтоне), показали, что объекты на стартовой площадке Сохэ были переставлены где-то между 16 февраля и 2 марта. Об этом Reuters рассказал управляющий редактор проекта и аналитик из Центра Стимсона Дженни Таун.​

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Северная Корея, Вашингтон, Санкции
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