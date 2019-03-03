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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Политика ,  
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США и Южная Корея объявили о новых совместных военных учениях
Американские и южнокорейские военные с 4 по 12 марта проведут военные учения. Ранее Вашингтон и Сеул отменили совместные маневры Key Resolve и Foal Eagle
Американские военные на учениях Key Resolve в 2011 году (Фото: Lee Jea Won / Reuters)

Вместо отмененных совместных военных учений Вашингтон и Сеул проведут новые, под названием Dong Maeng, говорится в совместном заявлении южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов и Объединенного командования США и Южной Кореи, пишет агентство Yonhap.

Новые учения будут сосредоточены на стратегических и тактических аспектах общив военных операций на Корейском полуострове. Стороны заявили, что Dong Maeng важны для военных и помогут им поддерживать «стандарты готовности».

США и Южная Корея проведут новые учения с 4 по 12 марта, уточняет Reuters.

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США и Южная Корея договорились прекратить совместные военные учения

Накануне, 2 марта, стало известно, что Вашингтон и Сеул отменили ежегодные совместные военные маневры Key Resolve и Foal Eagle. Глава оборонных ведомств двух стран, Патрик Шанахан и Чон Гён Ду заявили, что это решение показывает стремление США и Южной Кореи поддержать дипломатические усилия по денуклиаризации Корейского полуострова.

Об этом они объявили спустя несколько дней после второго саммита президенты США Дональда Трампа и лидер КНДР Ким Чен Ына, прошедшего во Вьетнаме 27-28 февраля. По итогам переговоров Вашингтон и Пхеньян не подписали соглашения.

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Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Сообщалось, что Северная Корея попросила снять с нее все санкции, кроме направленных против разработки оружия массового поражения, в обмен на предложение принять определенные меры по своему крупнейшему ядерному объекту — научно-исследовательскому центру в Йонбёне.Однако, по словам главы Госдепа США Майка Помпео, полной ясности в том, что может предложить КНДР в данном вопросе, нет.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Южная Корея, учения
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