США и Южная Корея объявили о новых совместных военных учениях

США и Южная Корея объявили о новых совместных военных учениях

Американские и южнокорейские военные с 4 по 12 марта проведут военные учения. Ранее Вашингтон и Сеул отменили совместные маневры Key Resolve и Foal Eagle

Американские военные на учениях Key Resolve в 2011 году (Фото: Lee Jea Won / Reuters)

Вместо отмененных совместных военных учений Вашингтон и Сеул проведут новые, под названием Dong Maeng, говорится в совместном заявлении южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов и Объединенного командования США и Южной Кореи, пишет агентство Yonhap.

Новые учения будут сосредоточены на стратегических и тактических аспектах общив военных операций на Корейском полуострове. Стороны заявили, что Dong Maeng важны для военных и помогут им поддерживать «стандарты готовности».

США и Южная Корея проведут новые учения с 4 по 12 марта, уточняет Reuters.

Накануне, 2 марта, стало известно, что Вашингтон и Сеул отменили ежегодные совместные военные маневры Key Resolve и Foal Eagle. Глава оборонных ведомств двух стран, Патрик Шанахан и Чон Гён Ду заявили, что это решение показывает стремление США и Южной Кореи поддержать дипломатические усилия по денуклиаризации Корейского полуострова.