Трамп отреагировал на данные о восстановлении ракетного полигона в КНДР

Трамп отреагировал на данные о восстановлении ракетного полигона в КНДР

Президент США Дональд Трамп будет очень разочарован в главе КНДР Ким Чен Ыне, если информация о восстановлении ракетного полигона в Северной Корее подтвердится. Об этом глава Соединенных Штатов сообщил журналистам, передает Reuters.

«Что ж, посмотрим. Еще слишком рано говорить [об этом] <...> Я был бы очень, очень разочарован в Киме, и я не думаю, что это произойдет, но посмотрим, что будет дальше. В конечном итоге [эта ситуация] будет разрешена», — сказал Трамп.

Ранее в марте южнокорейское агентство Yonhap, а также американские исследовательские центры 38 North и Beyond Parallel сообщили, что КНДР восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на испытательном полигоне Сохэ (или Тончхан-ни) на западе страны.

По мнению аналитиков Beyond Parallel, таким образом КНДР хочет продемонстрировать США свою «решимость» после того, как Вашингтон отказался поднять в Совбезе ООН вопрос отмены санкций против Пхеньяна.