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Трамп отреагировал на данные о восстановлении ракетного полигона в КНДР

Президент США Дональд Трамп будет очень разочарован в главе КНДР Ким Чен Ыне, если информация о восстановлении ракетного полигона в Северной Корее подтвердится. Об этом глава Соединенных Штатов сообщил журналистам, передает Reuters.

«Что ж, посмотрим. Еще слишком рано говорить [об этом] <...> Я был бы очень, очень разочарован в Киме, и я не думаю, что это произойдет, но посмотрим, что будет дальше. В конечном итоге [эта ситуация] будет разрешена», — сказал Трамп.

Политика
Эксперты сообщили о восстановительных работах на ракетном полигоне в КНДР

Ранее в марте южнокорейское агентство Yonhap, а также американские исследовательские центры 38 North и Beyond Parallel сообщили, что КНДР восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на испытательном полигоне Сохэ (или Тончхан-ни) на западе страны.

По мнению аналитиков Beyond Parallel, таким образом КНДР хочет продемонстрировать США свою «решимость» после того, как Вашингтон отказался поднять в Совбезе ООН вопрос отмены санкций против Пхеньяна.

Фотогалерея 
Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына


Снятие с КНДР всех санкций является ключевым требованием северокорейской стороны к США, однако американские власти настаивают, что перед этим должна состояться полная денуклеаризация Корейского полуострова. На последнем саммите Трампа и Ким Чен Ына тема корейской ядерной программы стала причиной разногласий. Переговоры глав государств тогда закончились раньше запланированного.

Теги: Дональд Трамп, полигон, КНДР
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