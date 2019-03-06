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Эксперты сообщили о восстановительных работах на ракетном полигоне в КНДР
На ракетном полигоне в КНДР ведутся восстановительные работы. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные спустя два дня после саммита Трампа и Ким Чен Ына, выяснили эксперты из центра Beyond Parallel и группы 38 North
Спутниковая фотография северокорейского испытательного полигона Сохэ (Фото: Beyond Parallel)

Северная Корея восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на Западном испытательном полигоне Сохэ (или Тончхан-ни) на западе страны. Об этом со ссылкой на законодателей, которые были проинформированы об этих работах представителями южнокорейской Национальной разведывательной службы, сообщает агентство Yonhap. Демонтировать этот объект полностью Пхеньян обещал на первом саммите лидеров глав КНДР и США в прошлом году.

По информации собеседников агентства, ремонт на полигоне включал в себя замену крыши и двери на объекте. Остальных деталей о случившемся источники не уточнили.

Данные о ведущихся в Тончхан-ни восстановительных работах подтверждают также спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении экспертов из исследовательской группы 38 North. Эта организация базируется в Вашингтоне, она действует при Университете им. Джонса Хопкинса и занимается сбором и анализом информации о КНДР. Управляющий редактор проекта и аналитик Центра Стимсона (Stimson Center) Дженни Таун в комментарии Reuters пояснил, что снимки объекта свидетельствуют: восстановительные работы на стартовой площадке полигона производились где-то между 16 февраля и 2 марта.​

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Похожие фотографии, уточняет телеканал NBC News, есть и в распоряжении исследователей из американского аналитического центра Beyond Parallel (спонсируется Центром стратегических и международных исследований). Спутниковую пусковую станцию Сохэ канал называет единственным в Северной Корее функциональным космодромом, который в прошлом использовался для запуска спутников. При этих запусках, поясняет NBC News, используется технология, аналогичная той, которая необходима для запуска межконтинентальных баллистических ракет.

Фотографии восстановительных работ в Тончхан-ни, по данным специалистов Beyond Parallel, были сделаны 2 марта. «Бросается в глаза деятельность в Сохе на вертикальном испытательном стенде двигателя и на рельсовой конструкции для перемещения ракеты на стартовой площадке», — отмечают эксперты.

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Один из авторов доклада Виктор Ча в беседе с NBC News пояснил, что ​деятельность, которая сейчас развертывается на ракетном полигоне, «согласуется с подготовкой к испытанию». «Хотя на снимках пока не видно, как ракета перемещается на стартовую площадку», — сказал он.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на просьбу телеканала прокомментировать эту информацию сказала, что в администрации Трампа не комментируют данные разведки.

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Восстановительные работы на Тончхан-ни, как полагают аналитики Beyond Parallel, связаны с планами Северной Кореи продемонстрировать свою позицию и «решимость» после отказа ей США на саммите поднять в Совбезе ООН вопрос отмены санкций против Пхеньяна. Ограничения последовательно вступали в действие в 2016-2017 годах.

Снятие с КНДР всех санкций является ключевым требованием северокорейской стороны к США. Однако американские власти не спешат соглашаться на это условие. Прежде чем отменять экономические ограничения, они хотят дождаться полной денуклеаризации Корейского полуострова. На последнем саммите Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который состоялся во вьетнамском Ханое, это стало причиной для разногласий, пишет Reuters. Переговоры глав государств тогда закончились раньше запланированного. Заключать по итогам встречи какое-либо соглашение стороны не стали.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Северная Корея, баллистические ракеты
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