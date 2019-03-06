Эксперты сообщили о восстановительных работах на ракетном полигоне в КНДР

На ракетном полигоне в КНДР ведутся восстановительные работы. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные спустя два дня после саммита Трампа и Ким Чен Ына, выяснили эксперты из центра Beyond Parallel и группы 38 North

Спутниковая фотография северокорейского испытательного полигона Сохэ (Фото: Beyond Parallel)

Северная Корея восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на Западном испытательном полигоне Сохэ (или Тончхан-ни) на западе страны. Об этом со ссылкой на законодателей, которые были проинформированы об этих работах представителями южнокорейской Национальной разведывательной службы, сообщает агентство Yonhap. Демонтировать этот объект полностью Пхеньян обещал на первом саммите лидеров глав КНДР и США в прошлом году.

По информации собеседников агентства, ремонт на полигоне включал в себя замену крыши и двери на объекте. Остальных деталей о случившемся источники не уточнили.

Данные о ведущихся в Тончхан-ни восстановительных работах подтверждают также спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении экспертов из исследовательской группы 38 North. Эта организация базируется в Вашингтоне, она действует при Университете им. Джонса Хопкинса и занимается сбором и анализом информации о КНДР. Управляющий редактор проекта и аналитик Центра Стимсона (Stimson Center) Дженни Таун в комментарии Reuters пояснил, что снимки объекта свидетельствуют: восстановительные работы на стартовой площадке полигона производились где-то между 16 февраля и 2 марта.​

Похожие фотографии, уточняет телеканал NBC News, есть и в распоряжении исследователей из американского аналитического центра Beyond Parallel (спонсируется Центром стратегических и международных исследований). Спутниковую пусковую станцию Сохэ канал называет единственным в Северной Корее функциональным космодромом, который в прошлом использовался для запуска спутников. При этих запусках, поясняет NBC News, используется технология, аналогичная той, которая необходима для запуска межконтинентальных баллистических ракет.