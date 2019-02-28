КНДР заявила о новом выдвинутом на переговорах требовании США

Глава северокорейского МИДа усомнился в способности США и КНДР договориться в рамках существующих предложений. Последний саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершился без соглашения раньше запланированного

Дональд Трамп и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо рассказал, что в ходе саммита лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа американская сторона потребовала от Пхеньяна выполнения еще одной, дополнительной меры в рамках денуклеаризации. Она, по данным министра, была заявлена США сверх тех шагов, которые инициировали северокорейские власти. Об этом глава внешнеполитического ведомства КНДР заявил в ходе пресс-конференции в Ханое, пишет Yonhap.

Среди мер, которые предложили на переговорах во Вьетнаме северокорейские власти, была остановка производства ядерных материалов в Йонбене, а также прекращение Северной Кореей ядерных и ракетных испытаний, рассказал Ли Ён Хо. «Эта мера денуклеаризации является самым большим шагом, который мы можем предпринять на данном этапе», — отметил министр, говоря о нынешнем уровне доверия между двумя странами. На него КНДР, по словам главы северокорейского внешнеполитического ведомства, готова пойти в случае частичной отмены США санкций против Пхеньяна.

Однако Соединенные Штаты в ответ, как указал Ли Ён Хо, сообщили, что власти КНДР, по их мнению, «должны сделать еще одну вещь кроме демонтажа своих ядерных объектов в Йонбене». В чем именно заключалась эта мера, северокорейский министр не уточнил.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли стороны договориться, Ли Ён Хо заметил, что «на данном этапе это сказать сложно».​