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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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КНДР заявила о новом выдвинутом на переговорах требовании США
Глава северокорейского МИДа усомнился в способности США и КНДР договориться в рамках существующих предложений. Последний саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершился без соглашения раньше запланированного
Дональд Трамп и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо рассказал, что в ходе саммита лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа американская сторона потребовала от Пхеньяна выполнения еще одной, дополнительной меры в рамках денуклеаризации. Она, по данным министра, была заявлена США сверх тех шагов, которые инициировали северокорейские власти. Об этом глава внешнеполитического ведомства КНДР заявил в ходе пресс-конференции в Ханое, пишет Yonhap.

Среди мер, которые предложили на переговорах во Вьетнаме северокорейские власти, была остановка производства ядерных материалов в Йонбене, а также прекращение Северной Кореей ядерных и ракетных испытаний, рассказал Ли Ён Хо. «Эта мера денуклеаризации является самым большим шагом, который мы можем предпринять на данном этапе», — отметил министр, говоря о нынешнем уровне доверия между двумя странами. На него КНДР, по словам главы северокорейского внешнеполитического ведомства, готова пойти в случае частичной отмены США санкций против Пхеньяна.

Однако Соединенные Штаты в ответ, как указал Ли Ён Хо, сообщили, что власти КНДР, по их мнению, «должны сделать еще одну вещь кроме демонтажа своих ядерных объектов в Йонбене». В чем именно заключалась эта мера, северокорейский министр не уточнил.

Политика
«Иногда стоит просто уйти»: почему провалился саммит Трампа и Ким Чен Ына

Отвечая на вопрос о том, смогут ли стороны договориться, Ли Ён Хо заметил, что «на данном этапе это сказать сложно».​

«Принципиальная позиция» КНДР «останется неизменной, даже если США вновь пойдут на переговоры», заверил министр. «Наших планов это не изменит», — подчеркнул он, напомнив, что основным требованием Северной Кореи является полное снятие со страны санкций.

Политика
Трамп и Ким Чен Ын отменили ланч и закончили саммит без соглашений

Ранее 28 февраля во вьетнамском Ханое завершился второй в истории саммит лидеров США и КНДР. Стороны закончили его раньше запланированного времени, отменив ланч. Прийти к единому соглашению в этот раз Ким Чен Ыну и Дональду Трампу не удалось. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс уточняла, что в ходе общения главы государств обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Фотогалерея 
Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Трамп на пресс-конференции позже заявил, что отношения между двумя странами крепкие, но «не было ничего хорошего, чтобы подписать». Также американский лидер заверил, что все санкции против Пхеньяна остаются в силе, хотя КНДР хотела их отмены.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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