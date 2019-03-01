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Помпео объяснил неготовность США снять санкции с Северной Кореи
КНДР попросила полностью снять действующие против нее санкции, рассказал госсекретарь США Майк Помпео. Однако, по его словам, этому мешает то, что КНДР не конкретизировала, что именно готова предложить взамен
Майк Помпео (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Северная Корея попросила США снять все действующие против нее ограничительные меры, заявил глава Госдепа Майк Помпео, передает Reuters.

По его словам, северокорейская сторона «по сути попросила о полном снятии санкций». Пхеньян заявил, что в ответ готов принять «обширные меры» по своему крупнейшему ядерному объекту — научно-исследовательскому центру в Йонбёне, сообщил Помпео. Однако полной ясности в том, что может предложить КНДР, нет, рассказал глава Госдепа.

Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо утверждал, что на саммите Ким Чен Ын обратился к Трампу с просьбой снять те санкции, которые не связаны напрямую с оборонным сектором. В обмен Пхеньян готов пойти на демонтаж объектов в Йонбёне. «Это самый большой шаг к денуклеаризации, который мы можем предпринять, исходя из нынешнего уровня доверия между двумя странами», — заявлял министр.

Представитель Госдепартамента, имя которого Reuters не указывает, в свою очередь заявил журналистам, что речь шла о частичном закрытии ядерного центра в Йонбёне в обмен на снятие действующих против Северной Кореи санкций ООН за исключением тех, которые направлены исключительно против программы по созданию оружия массового поражения.

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Однако отказ КНДР от полной заморозки данной программы является проблемой для США. Чиновник подтвердил, что невозможность снятия санкций объясняется риском продолжения военной программы Северной Кореи. В случае, если с Пхеньяна снять все санкции, Вашингтон окажется в ситуации, где он «субсидирует продолжающуюся разработку оружия массового поражения», сказал представитель Госдепартамента.

28 февраля во вьетнамском Ханое завершился второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Мероприятие закончили раньше запланированного времени, стороны не смогли прийти к соглашению. Трамп на пресс-конференции по итогам встречи назвал отношения между странами крепкими, но добавил, что «не было ничего хорошего, чтобы подписать».

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Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Против КНДР действует ряд санкций, введенных ООН, а также ограничения, которые установили Евросоюз и отдельные страны, включая США, Японию, Южную Корею и Австралию. В июне 2018-го Вашингтон продлил действие своих санкций на год. Помпео тогда заявил, что их снимут только после полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Авторы: Константин Нагаев, Георгий Тадтаев
Теги: Майк Помпео, санкции
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