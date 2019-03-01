Помпео объяснил неготовность США снять санкции с Северной Кореи

Северная Корея попросила США снять все действующие против нее ограничительные меры, заявил глава Госдепа Майк Помпео, передает Reuters.
По его словам, северокорейская сторона «по сути попросила о полном снятии санкций». Пхеньян заявил, что в ответ готов принять «обширные меры» по своему крупнейшему ядерному объекту — научно-исследовательскому центру в Йонбёне, сообщил Помпео. Однако полной ясности в том, что может предложить КНДР, нет, рассказал глава Госдепа.
Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо утверждал, что на саммите Ким Чен Ын обратился к Трампу с просьбой снять те санкции, которые не связаны напрямую с оборонным сектором. В обмен Пхеньян готов пойти на демонтаж объектов в Йонбёне. «Это самый большой шаг к денуклеаризации, который мы можем предпринять, исходя из нынешнего уровня доверия между двумя странами», — заявлял министр.
Представитель Госдепартамента, имя которого Reuters не указывает, в свою очередь заявил журналистам, что речь шла о частичном закрытии ядерного центра в Йонбёне в обмен на снятие действующих против Северной Кореи санкций ООН за исключением тех, которые направлены исключительно против программы по созданию оружия массового поражения.