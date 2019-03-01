Помпео объяснил неготовность США снять санкции с Северной Кореи

КНДР попросила полностью снять действующие против нее санкции, рассказал госсекретарь США Майк Помпео. Однако, по его словам, этому мешает то, что КНДР не конкретизировала, что именно готова предложить взамен

Майк Помпео (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Северная Корея попросила США снять все действующие против нее ограничительные меры, заявил глава Госдепа Майк Помпео, передает Reuters.

По его словам, северокорейская сторона «по сути попросила о полном снятии санкций». Пхеньян заявил, что в ответ готов принять «обширные меры» по своему крупнейшему ядерному объекту — научно-исследовательскому центру в Йонбёне, сообщил Помпео. Однако полной ясности в том, что может предложить КНДР, нет, рассказал глава Госдепа.

Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо утверждал, что на саммите Ким Чен Ын обратился к Трампу с просьбой снять те санкции, которые не связаны напрямую с оборонным сектором. В обмен Пхеньян готов пойти на демонтаж объектов в Йонбёне. «Это самый большой шаг к денуклеаризации, который мы можем предпринять, исходя из нынешнего уровня доверия между двумя странами», — заявлял министр.

Представитель Госдепартамента, имя которого Reuters не указывает, в свою очередь заявил журналистам, что речь шла о частичном закрытии ядерного центра в Йонбёне в обмен на снятие действующих против Северной Кореи санкций ООН за исключением тех, которые направлены исключительно против программы по созданию оружия массового поражения.