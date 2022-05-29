РПЦ напомнила о необходимости одобрения патриархом изменений в устав УПЦ

По итогам заседания Священного синода в РПЦ напомнили, что изменения в устав Украинской православной церкви требуют одобрения патриарха Кирилла. Там призвали молиться о восстановлении мира и оказывать помощь всем пострадавшим

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви (Фото: Сергей Власов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Изменения в устав Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата требуют рассмотрения Священным синодом Русской православной церкви (РПЦ) и должны быть одобрены патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом говорится в постановлении Священного синода по итогам внеочередного собрания.

«Принятые Собором Украинской православной церкви дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви нуждаются в изучении в установленном порядке на предмет их соответствия Грамоте (патриарха Алексия II от 27 октября 1990 года. — РБК) и Уставу Русской православной церкви, согласно которому таковые дополнения и изменения должны быть представлены на одобрение патриарху Московскому и всея Руси», — говорится в документе.

Синод также выразил сожаление в связи с тем, что в ряде епархий Украинской православной церкви прекращается поминовение патриарха Кирилла, что, как отмечается в документе, «уже привело к разделениям внутри УПЦ и что противоречит 15-му правилу Двукратного собора». «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глубоко сопереживая всем, кого коснулась беда, неоднократно призывал сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, а всех членов Русской православной церкви — сугубо молиться о скорейшем восстановлении мира и оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию», — сказано в постановлении синода.

УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. Ее возглавляет митрополит Онуфрий. 27 мая Собор УПЦ объявил о «полной самостоятельности и независимости» от РПЦ. Священнослужители выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу военной операции на Украине, заявив, что боевые действия нарушают заповедь «не убий», и обратились к властям России с просьбой продолжать переговоры с Украиной, которые помогли бы их остановить.

В то же время председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент пояснил РБК, что о разрыве отношений с РПЦ речи не идет, церкви продолжат поддерживать духовное единство. Он указал, что УПЦ почти 30 лет имеет статус независимой и самоуправляемой церкви, а собор еще раз его подтвердил.

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29 мая патриарх Кирилл заявил, что в РПЦ с пониманием относятся к решению Украинской церкви объявить независимость и скорбят о том, «что происходит на братской Украине». Он выразил надежду, что духовные ценности, которые были сформированы «под покровительством единой Русской православной церкви», принесут «свой плод стояния за единство Церкви и за Божью правду».

В свою очередь митрополит Киевский Онуфрий на первой литургии после обретения церковью «самостоятельности» помянул патриарха Кирилла в ряду других православных патриархов, опустив формулировку о «великом господине и отце нашем», сообщило «Православие и мир».