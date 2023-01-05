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Глава ПЦУ совершит богослужение на Рождество в Киево-Печерской лавре

Глава ПЦУ проведет службу на Рождество в отобранном у УПЦ соборе Киево-Печерской лавры лав
В пресс-службе Украинской православной церкви, у которой забрали Успенский собор и Трапезную церковь лавры, назвали это богослужение «большим позором для Украины»
Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний (Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС)

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний совершит богослужение по случаю Рождества в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, сообщается на сайте ПЦУ.

«После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Письмо с такой просьбой было направлено в Министерство культуры и информационной политики Украины.

В пресс-службе Украинской православной церкви (УПЦ) назвали совершение службы митрополитом Епифанием в лавре «большим позором для Украины», сообщает телеграм-канал Klymenko Time. «В отличие от других случаев с захватами наших храмов сторонниками ПЦУ, в данном случает это рейдерство происходит напрямую по распоряжению самых высоких представителей власти. Поместные церкви за рубежом будут, мягко говоря, удивлены состоянием свободы совести и прав на религиозное исповедание в нашей стране», — сказали там.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Эпифанию томос о предоставлении автокефалии. РПЦ, как и подчиняющаяся ей Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ), не признали ПЦУ. Однако на Украине та официально зарегистрирована, а УПЦ объявлена распущенной.

В конце декабря наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел Лебедь, в отношении которого на Украине ввели санкции, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у УПЦ два храма на территории лавры — Успенский собор и Трапезную церковь. УПЦ арендовала их до 31 декабря 2022 года и хотела продлить срок аренды, но Минкульт отказал, писала «Украинская правда». Издание «Обозреватель» сообщало, что у УПЦ забрали Успенский собор и Трапезную церковь, где совершались богослужения.

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В начале декабря Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче лавры ПЦУ от Украинской православной церкви. В тот же день митрополит Епифаний заявил, что тогда был сделан «весомый шаг для возвращения украинской молитвы» в лавру.

До этого Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил запретить деятельность УПЦ в стране, а также начать проверку законности пребывания Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре.

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Теги
Елена Чернышова
Украинская православная церковь Киево-Печерская лавра
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