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В США после беспорядков стали увольняться высокопоставленные чиновники

Ранее сторонники действующего президента Трампа ворвались в Конгресс, чтобы помешать утвердить его поражение на выборах. Избранный президент Джо Байден назвал это попыткой мятежа. Среди решивших уйти — специалист по России
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Несколько высокопоставленных чиновников США ушли со своего поста. Причиной стали беспорядки в Вашингтоне, вспыхнувшие во время утверждения Конгрессом итогов американских президентских выборов. В результате протестов погибли несколько человек.

Среди тех, кто подал в отставку:

  • Спецпосланник по Северной Ирландии и бывший глава администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвэни (сообщил об увольнении CNBC),
  • Старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли (сообщили CNN и Reuters со ссылкой на источники),
  • Заместитель советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена Мэтью Поттинджер (источники CNN, Reuters),
  • Глава администрации первой леди Мелании Трамп и экс-директор по связям с общественностью Белого дома Стефани Гришам (cообщила об увольнении в Twitter),
  • Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз (ABC News со ссылкой на заявление Мэтьюз),
  • Секретарь Белого дома по протокольным вопросам Рикки Ниcета (CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома)

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Спецпосланник по Северной Ирландии Малвэни, бывший активным сторонником социально-экономической политики Трампа, пояснил, что случившееся перечеркнуло все прежние успехи президента. Кроме того, по словам чиновника, беспорядки омрачили тяжелый труд его команды, которую теперь будут вспоминать, как сторонников человека, пытавшегося таким способом удержаться у власти.

«Я не могу остаться. <...> Мы не подписывались на то, что вы видели вчера вечером. Мы подписались на то, чтобы снова сделать Америку великой», — заявил Малвэни.

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Спецпосланник предположил, что другие официальные лица США могут последовать его примеру. В то же время он рассказал, что переговорил с частью, и некоторые хотят остаться на своих местах, не доверяя замене, которую им найдет президент.

CNN и Bloomberg со ссылкой на источники пишут, что над увольнением раздумывает советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Источник Reuters опровергает эту информацию.

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Политика
Фото:Shannon Stapleton / Reuters

Источники CNN также сообщают о возможном уходе заместителя главы администрации президента США Кристофера Лидделла. По информации собеседников NBC News, покинуть должность может и министр транспорта Элейн Чао.

Беспорядки в Вашингтоне начались днем 6 января по местному времени. Сторонники Трампа сумели прорваться в здание Конгресса и сорвать заседание. Полиция применила слезоточивый газ, огнестрельное оружие, дубинки и разогнала митингующих спустя несколько часов. Как сообщила полиция округа Колумбия, погибли минимум четыре человека. Ранены по меньшей мере 14 полицейских.

Трамп пообещал спокойно передать власть 20 января
Политика
Фото:John Minchillo / AP

Когда ситуация успокоилась, Конгресс возобновил работу и утвердил Джо Байдена новым президентом США. Его инаугурация состоится 20 января. Байден заявил, что случившееся в американской столице можно приравнять к мятежу.

Трамп, когда события в районе Капитолия уже вышли из-под контроля, попросил протестующих разойтись по домам. «Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой», — сказал он. Трамп пообещал мирно передать власть 20 января. При этом политик вновь подчеркнул, что не признает итоги выборов.

Автор
Анна Громова
США беспорядки Вашингтон увольнения
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