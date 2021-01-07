В США после беспорядков стали увольняться высокопоставленные чиновники

Ранее сторонники действующего президента Трампа ворвались в Конгресс, чтобы помешать утвердить его поражение на выборах. Избранный президент Джо Байден назвал это попыткой мятежа. Среди решивших уйти — специалист по России

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Несколько высокопоставленных чиновников США ушли со своего поста. Причиной стали беспорядки в Вашингтоне, вспыхнувшие во время утверждения Конгрессом итогов американских президентских выборов. В результате протестов погибли несколько человек.

Среди тех, кто подал в отставку:

Спецпосланник по Северной Ирландии и бывший глава администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвэни (сообщил об увольнении CNBC),

Старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли (сообщили CNN и Reuters со ссылкой на источники),

Заместитель советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена Мэтью Поттинджер (источники CNN, Reuters),

Глава администрации первой леди Мелании Трамп и экс-директор по связям с общественностью Белого дома Стефани Гришам (cообщила об увольнении в Twitter),

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз (ABC News со ссылкой на заявление Мэтьюз),

Секретарь Белого дома по протокольным вопросам Рикки Ниcета (CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома)

Спецпосланник по Северной Ирландии Малвэни, бывший активным сторонником социально-экономической политики Трампа, пояснил, что случившееся перечеркнуло все прежние успехи президента. Кроме того, по словам чиновника, беспорядки омрачили тяжелый труд его команды, которую теперь будут вспоминать, как сторонников человека, пытавшегося таким способом удержаться у власти.