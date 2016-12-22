ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,68 65,84 EUR Нал. 76,39 74,53 USD Бирж. 66,76 +0,53 EUR Бирж. 75,47 +0,24 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3291,10 -75,26 IMOEX 2365,69 -0,54% RTSI 1116,50 -1,14% Brent 60,64 +0,55% DJIA 24100,51 -2,02% Nasdaq 6910,67 -2,26%
Трамп назвал «чокнутого правого» новым руководителем аппарата Белого дома
Лента новостей
Reuters обвинил Johnson&Johnson в сокрытии информации об асбесте в тальке 02:48, Бизнес Трамп назвал «чокнутого правого» новым руководителем аппарата Белого дома 02:23, Политика Посол России в Вене заявил об отсутствии доказательств вины биатлонистов 01:58, Общество WSJ узнала о краже китайскими хакерами секретных данных ВМС США 01:05, Общество Маршруты российские: какие риски несет проект о суверенном Рунете 00:38, Технологии и медиа СК объявил в розыск гендиректора хлебозавода в Москве 00:28, Бизнес Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг 14 дек, 23:48, Бизнес Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово 14 дек, 23:46, Политика СМИ узнали о попытке США заставить Deutsche Telekom отказаться от Huawei 14 дек, 23:45, Политика Самолет британских ВВС провел разведку у побережья Черного моря 14 дек, 23:10, Общество Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию 14 дек, 22:24, Политика СБУ обвинила Россию в попытках через соцсети вмешаться в выборы 14 дек, 22:21, Политика Посольство России обвинило Лондон в помехах увеличению числа дипломатов 14 дек, 22:19, Политика Чему можно научить свой умный дом 14 дек, 22:06, РБК и «Ингосстрах» Экс-главе РАО предъявили обвинение в мошенничестве 14 дек, 21:30, Общество Суд счел законным отказ в заведении дела об исчезновении 27 жителей Чечни 14 дек, 21:24, Общество СМИ узнали о признании Роналду вины в деле об уклонении от налогов 14 дек, 21:15, Спорт Игра на упреждение: зачем ЦБ повысил ключевую ставку второй раз за год 14 дек, 21:08, Финансы «Надо начинать бизнес в России»: Сергей Колесников в проекте «Герои РБК» 14 дек, 21:00, Свое дело  У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии 14 дек, 20:52, Общество Американской PepsiCo разрешили продать завод в Ессентуках 14 дек, 20:34, Бизнес В гостях у сказки: куда съездить на праздники с детьми 14 дек, 20:33, РБК и Mitsubishi Outlander Меркель объяснила решение Евросоюза по санкциям против России 14 дек, 20:25, Политика ЦБ оценил влияние маневра в нефтяной отрасли на стоимость бензина 14 дек, 20:19, Экономика Хозяин бренда Louis Vuitton купит владельца отеля в Петербурге 14 дек, 20:03, Бизнес Искусственный интеллект: с чего начать знакомство 14 дек, 20:03, РБК и Lexus Генпрокуратура отчиталась о выполнении просьбы Путина по правозащитнику 14 дек, 20:02, Политика Спортивный стиль: в каких кроссовках можно ходить зимой 14 дек, 19:39, Партнерский материал
Трамп назвал «чокнутого правого» новым руководителем аппарата Белого дома
Политика, 02:23
0
Трамп назвал «чокнутого правого» новым руководителем аппарата Белого дома
Исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома будет Мик Малвейни, который сам себя называет «чокнутым правым». Ранее на этот пост СМИ прочили зятя президента США
Фото: Evan Vucci / AP

Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома станет Мик Малвейни, который до сегодняшнего дня возглавлял административно-бюджетное управление администрации. На этом посту он сменит генерала Джона Келли, который доработает до конца года.

Издание Politico указывает, что Малвейни, который сам себя называет «чокнутым правым», является активным сторонником социально-экономической политики Трампа. В частности он настаивает на реформе, которая урежет часть пособий. За свои предложения по урезанию социальных расходов он уже получил прозвище «Мик нож».

Помимо этого, Малвейни в прошлом году выступал за урезание американской безвозмездной военной помощи целому ряду стран, в том числе и Украине. По его мнению, правильней предоставлять этим государствам кредиты, которые они смогут использовать в своих интересах. Инициатива Малвейни при этом не касалась Египта, Израиля и Иордании.

Politico указывает, что несмотря на попытки Малвейни изображать из себя радикала и типичного консерватора из южного штата (он несколько раз избирался в Палату представителей от Южной Каролины), в действительности его взгляды не столь очевидны. Получивший образование в Мадриде, Малвейни аккуратен в высказываниях и успешно защищает позиции администрации в эфире основных телеканалов.

Ранее издание Huffington Post утверждало, что Трамп собирался назначить главой аппарата Белого дома своего зятя Джареда Кушнера. Эту же информацию подтверждал и телеканал CBS.

Среди других кандидатов СМИ называли главу аппарата вице-президента США Ника Айерса, главу Минфина Стивена Мнучина, торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , Джаред Кушнер
Главное
Times узнала о расколе британского кабинета на три части из-за Brexit Политика
Материалы по теме
Коэн усомнился в правдивости слов Трампа о расследовании Мюллера Политика
Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter