Трамп назвал «чокнутого правого» новым руководителем аппарата Белого дома

Исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома будет Мик Малвейни, который сам себя называет «чокнутым правым». Ранее на этот пост СМИ прочили зятя президента США

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Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома станет Мик Малвейни, который до сегодняшнего дня возглавлял административно-бюджетное управление администрации. На этом посту он сменит генерала Джона Келли, который доработает до конца года.

Издание Politico указывает, что Малвейни, который сам себя называет «чокнутым правым», является активным сторонником социально-экономической политики Трампа. В частности он настаивает на реформе, которая урежет часть пособий. За свои предложения по урезанию социальных расходов он уже получил прозвище «Мик нож».

Помимо этого, Малвейни в прошлом году выступал за урезание американской безвозмездной военной помощи целому ряду стран, в том числе и Украине. По его мнению, правильней предоставлять этим государствам кредиты, которые они смогут использовать в своих интересах. Инициатива Малвейни при этом не касалась Египта, Израиля и Иордании.

Politico указывает, что несмотря на попытки Малвейни изображать из себя радикала и типичного консерватора из южного штата (он несколько раз избирался в Палату представителей от Южной Каролины), в действительности его взгляды не столь очевидны. Получивший образование в Мадриде, Малвейни аккуратен в высказываниях и успешно защищает позиции администрации в эфире основных телеканалов.

Ранее издание Huffington Post утверждало, что Трамп собирался назначить главой аппарата Белого дома своего зятя Джареда Кушнера. Эту же информацию подтверждал и телеканал CBS.

Среди других кандидатов СМИ называли главу аппарата вице-президента США Ника Айерса, главу Минфина Стивена Мнучина, торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера.