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Выборы президента США ,  
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Эксперты оценили последствия событий в Вашингтоне для имиджа США

Погром в здании Капитолия в день утверждения результатов выборов президента США будет иметь длительные негативные последствия как для имиджа США, так и для политического будущего Дональда Трампа, уверены опрошенные РБК эксперты
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

7 января обе палаты американского конгресса утвердили результаты президентских выборов, окончательно победителем назван кандидат Демократической партии Джо Байден. Процедура завершилась с задержкой в несколько часов из-за беспорядков, устроенных сторонниками уходящего президента Дональда Трампа. Днем 6 января участники акции протестов в центре Вашингтона, несогласные с итогами выборов и придерживающиеся мнения, что они прошли с многочисленными нарушениями, прорвались в здание Капитолия, где проходят заседания парламентариев, и сорвали начало церемонии. Выходить на улицы сторонников в серии твитов призвал президент Трамп, он же вечером 6 января призвал их прекратить беспорядки. В ходе штурма Капитолия погибли четыре человека.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
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Атака толпы на Капитолий в то время, как конгресс подсчитывал голоса выборщиков, — серьезный удар по стабильности и целостности американской демократии, сказал РБК профессор политических наук в Корнеллском университете Ричард Бенсел. «Сложно в подробностях рассуждать о том, как все это повлияет на репутацию США на глобальной арене, но, очевидно, что случившееся не станет подспорьем для имиджа Соединенных Штатов», — отметил он. По словам Бенсела, поведение Дональда Трампа, который, по мнению эксперта, подстрекал сторонников на решительные действия, чтобы сохранить за собой президентское кресло вопреки официальным итогам выборов, не поддается логическому объяснению. «Представляется, что главная мотивация Трампа — злость и месть, то есть эмоции, которые не поддаются логическому анализу и не имеют под собой четкой цели», — указал Бенсел. Как отметил эксперт, сложно сказать, станет ли конгресс смещать Трампа с должности раньше срока. «Но лично по моему мнению, действия Трампа можно характеризовать как измену правительству США, и думаю, что многие чиновники в Вашингтоне готовятся к его новым выходкам в ближайшие недели», — резюмировал эксперт. О том, что конгрессменам следует отстранить президента, говорил и депутат Европарламента, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Байден назвал происходившее в столице мятежом. Однако, по мнению бывшего посла Франции в США Жерара Оро, речь идет не о мятеже, а о бездействии полиции. «Мы стали свидетелями не мятежа, а успешных действий нескольких тысяч демонстрантов, которые воспользовались некомпетентностью сил безопасности вокруг Капитолия», — уверен Оро, сейчас являющийся советником американской консалтинговой компании Albright Stonebridge Group. О проблемах при обеспечении безопасности митингов и акций протеста у американских полицейских ранее сообщала и Amnesty International, проанализировавшая стычки летом 2020 года.

Кадры со штурма конгресса будут транслироваться в СМИ еще долгое время, и пока не до конца понятно, по какой причине толпа сторонников Трампа смогла так легко проникнуть в здание конгресса, сказал РБК доцент кафедры государственного управления Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв. «Словом, это большое событие, но его последствия окончательно прояснятся только в будущем», — сказал он.

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По мнению Масгрейва, есть две причины, по которым Трамп мог начать провоцировать атаку на политический истеблишмент США. «Циничное объяснение: Трамп всерьез надеется баллотироваться в президенты в 2024 году и пытается заранее повысить мотивацию среди ключевых сторонников. Второе объяснение — Трамп действительно верит в то, что говорит, и действительно считает, что выборы были нечестными и их результат должен быть отменен», — утверждает эксперт. Хотя у конгресса есть формальные механизмы для того, чтобы лишить Трампа президентства уже в самое ближайшее время, скорее всего, республиканцу позволят остаться президентом до 20 января, считает Масгрейв. Сам Трамп 7 января пообещал спокойно передать власть Байдену, инаугурация которого пройдет 20 января.

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Автор
Евгений Пудовкин
При участии
Полина Химшиашвили
США Дональд Трамп конгресс выборы президента
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