Reuters сообщил об отказе США в выдаче визы главе МИД Ирана

Власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, запланированное на четверг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его данным, такое решение было принято на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном, которое было вызвано убийством командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани.

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