WP узнала о многомесячных уговорах Трампа убить Сулеймани

Издание утверждает, что на операции по устранению главы «Аль Кудс» в первую очередь настаивал госсекретарь Майк Помпео.

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Главным сторонником убийства иранского генерала Карема Сулеймани в американской администрации был Майк Помпео. Как сообщает Washington Post, государственный секретарь в течение нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа устранить главу элитного подразделения «Аль Кудс».

По данным издания Трамп и представители Пентагона долгое время не соглашались на эту операцию. Более того, военные были против усиления давления на Иран, поскольку это потребовало бы переброски больших сил на Ближний Восток, тогда как в Минобороны США рассчитывали сделать ставку на усиление позиций в восточной Азии.

Ситуация изменилась после 27 декабря, когда в результате обстрела военной базы в районе Киркука погиб американский гражданский контрактник. Уже через два дня Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отправились в клуб Трампа во Флориде и предложили ему различные варианты ответного удара. Президент в итоге согласился на убийство Сулеймани. Как отмечает WP, повлиял на это решение тот факт, что в данном случае Помпео и Эспер действовали сообща, отстаивая свою позицию.

Источник издания в Белом доме указывает, что прежний глава Пентагона Джим Мэттис никогда бы не согласился на убийство Сулеймани, посчитав такую операцию крайне рискованной.

WP указывает, что сразу после операции, в результате которой Сулеймани был убит ракетным ударом в международном аэропорту Багдада, Помпео пытался заручиться поддержкой европейских союзников. Однако последние предпочли заметить, что американская атака не только может поставить крест на мирном решении ядерной проблемы Ирана, но и поставит под угрозу их посольства в Багдаде и Тегеране.