Политика⁠,
0

Литва отправит в армию 5 тыс. человек в 2026 году

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В Литве в 2026 году призовут на службу около 5 тыс. молодых людей, сообщают Вооруженные силы страны.

«Призыв 2026 года будет проходить в течение всего года — со 2 января по 31 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 3870 юношей будут призваны на обязательную начальную военную службу сроком на девять месяцев, еще 90 человек, имеющих востребованные в армии профессии, будут служить три месяца, 650 призывников будут служить до 200 дней по программам подготовки младших офицеров-командиров, 450 юношей будут призваны на 90–120 дней по программам базовой военной подготовки.

Список призывников будет составлен к 7 января 2026 года. Согласно закону, призываться на военную службу будут молодые люди с 18 до 22 лет, отсрочка возможна в случае, если призывник зачислен в высшее учебное заведение.

В Литве начнут призывать в армию сразу после окончания школы
Политика
Фото:kariuomene.lt

В 2024 году сейм (парламент) Литвы принял поправки к закону «О воинской повинности», которые предусматривают призыв молодых людей на военную службу сразу после школы. Изменения в закон предусматривают, что они узнают о своей пригодности для военной службы в возрасте 17 лет после проверки здоровья. Минобороны предлагало больше не рассматривать учебу в университете в качестве исключения для отсрочки от службы, но это предложение не было принято.

В 2015 году Литва восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Первоначально утверждалось, что мера временная, но позже сейм решил, что призыв будет постоянным. 

Валерия Доброва
Литва призыв Армия воинская служба
