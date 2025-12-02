Литва отправит в армию 5 тыс. человек в 2026 году
В Литве в 2026 году призовут на службу около 5 тыс. молодых людей, сообщают Вооруженные силы страны.
«Призыв 2026 года будет проходить в течение всего года — со 2 января по 31 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что 3870 юношей будут призваны на обязательную начальную военную службу сроком на девять месяцев, еще 90 человек, имеющих востребованные в армии профессии, будут служить три месяца, 650 призывников будут служить до 200 дней по программам подготовки младших офицеров-командиров, 450 юношей будут призваны на 90–120 дней по программам базовой военной подготовки.
Список призывников будет составлен к 7 января 2026 года. Согласно закону, призываться на военную службу будут молодые люди с 18 до 22 лет, отсрочка возможна в случае, если призывник зачислен в высшее учебное заведение.
В 2024 году сейм (парламент) Литвы принял поправки к закону «О воинской повинности», которые предусматривают призыв молодых людей на военную службу сразу после школы. Изменения в закон предусматривают, что они узнают о своей пригодности для военной службы в возрасте 17 лет после проверки здоровья. Минобороны предлагало больше не рассматривать учебу в университете в качестве исключения для отсрочки от службы, но это предложение не было принято.
В 2015 году Литва восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Первоначально утверждалось, что мера временная, но позже сейм решил, что призыв будет постоянным.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили