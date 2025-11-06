Польша запустит всеобщую военную подготовку «для всех желающих»

Фото: Omar Marques / Getty Images

Всеобщую военную подготовку в Польше запустят в пилотном формате 22 ноября, заявил министр обороны государства Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Kresy 24.

В программе смогут принять участие все желающие, отметил он.

«В течение последних шести месяцев мы очень интенсивно работали <...> над проектом, необычным в польской истории, — всеобщей добровольной военной подготовкой», — отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, в 2026 году военное ведомство планирует обучить около 400 тыс. граждан.

Польша отказалась от всеобщей воинской повинности в 2010 году, перейдя на добровольную контрактную службу.

В марте премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал создание программы подготовки военнослужащих и резервистов к возможным боевым действиям.

«К концу года мы хотим подготовить модель, при которой каждый взрослый мужчина будет готов к войне, и чтобы этот резерв был достаточен для отражения возможных угроз», — сказал он в ходе своего выступления в парламенте.