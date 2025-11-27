 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин рассказал об окружении Покровска и Мирнограда

Сюжет
Военная операция на Украине
Российский президент рассказал о боях в Покровске, Северске, Запорожской и Харьковской областях

Путин рассказал об окружении Покровска и Мирнограда
Video

Города Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) полностью окружены со всех сторон. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет прямую трансляцию.

По словам главы государства, в этом районе ВСУ теряют наиболее боеспособные части. При этом российские военные контролируют около 70% Покровска. В Мирнограде группировка ВСУ рассекается и планомерно уничтожается.

На других участках фронта, как рассказал Владимир Путин, происходят следующие события.

Группировка «Восток» подошла к Гуляйполю (Запорожская область) на расстояние 1,5 км и намерена пойти дальше.

Волчанск почти полностью контролируется российской армией. Купянск полностью под российским контролем. На левом берегу реки Оскол заблокированы порядка 15 батальонов ВСУ, около 3500 человек. «Они уже выглядят как бомжи», — сказал Путин.

К Северску российские войска подошли с востока, юга и севера, контролируют около 1700 зданий. Всего, по словам Путина, в городе около 8000 зданий. «Очевидно, к чему все там идет», — сказал он.

В целом, по словам президента, Вооруженные силы России сохраняют положительную динамику на всех направлениях и увеличивают темп наступления.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Путин ДНР Харьковская область Запорожская область
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил, что перестал ездить на G8 еще до 2014 года
Политика
Путин назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 18:01
Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине Политика, 18:11
Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды Национальные проекты, 18:10
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:05
Продажу билетов на Олимпиаду-2026 ограничили из-за проблем с транспортом Спорт, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
В России объем выданных автокредитов за год сократился почти на 40% Авто, 17:52
Силовики провели рейд в мусульманском центре в Электростали. Видео Общество, 17:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что сказал Путин о мирном плане по Украине. Главное Политика, 17:51
ЦБ оставил официальный курс доллара на 28 ноября ниже ₽79 Инвестиции, 17:47
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Названы самые популярные пикапы с пробегом в России и цены на них Авто, 17:37
Как подтвердить фактическое принятие жилья по наследству. Разъяснение ВС Недвижимость, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Путин назвал слив «прослушки» разговоров уголовным преступлением в России Политика, 17:24