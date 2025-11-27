Путин рассказал об окружении Покровска и Мирнограда

Российский президент рассказал о боях в Покровске, Северске, Запорожской и Харьковской областях

Города Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) полностью окружены со всех сторон. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет прямую трансляцию.

По словам главы государства, в этом районе ВСУ теряют наиболее боеспособные части. При этом российские военные контролируют около 70% Покровска. В Мирнограде группировка ВСУ рассекается и планомерно уничтожается.

На других участках фронта, как рассказал Владимир Путин, происходят следующие события.

Группировка «Восток» подошла к Гуляйполю (Запорожская область) на расстояние 1,5 км и намерена пойти дальше.

Волчанск почти полностью контролируется российской армией. Купянск полностью под российским контролем. На левом берегу реки Оскол заблокированы порядка 15 батальонов ВСУ, около 3500 человек. «Они уже выглядят как бомжи», — сказал Путин.

К Северску российские войска подошли с востока, юга и севера, контролируют около 1700 зданий. Всего, по словам Путина, в городе около 8000 зданий. «Очевидно, к чему все там идет», — сказал он.

В целом, по словам президента, Вооруженные силы России сохраняют положительную динамику на всех направлениях и увеличивают темп наступления.