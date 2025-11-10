Пушилин рассказал, что ВСУ пытались деблокировать Димитров
Российская армия уничтожила в районе Родинского в ДНР украинских военнослужащих, которые пытались деблокировать Димитров (украинское название — Мирноград). Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Денис Пушилин.
«Есть попытки в районе Родинского противника атаковать, но здесь тоже наши подразделения понимают, что делать, и, по сути, противник был уничтожен», — сказал Пушилин.
Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове в конце июля. Город соседствует с Красноармейском (украинское название — Покровск).
