Пушилин рассказал, что ВСУ пытались деблокировать Димитров

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Российская армия уничтожила в районе Родинского в ДНР украинских военнослужащих, которые пытались деблокировать Димитров (украинское название — Мирноград). Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Денис Пушилин.

«Есть попытки в районе Родинского противника атаковать, но здесь тоже наши подразделения понимают, что делать, и, по сути, противник был уничтожен», — сказал Пушилин.

Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове в конце июля. Город соседствует с Красноармейском (украинское название — Покровск).