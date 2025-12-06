 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Экс-президент Эстонии заявил о недоверии Европы к США «в решающий момент»

Экс-лидер Эстонии Ильвес: Европа испытывает настоящий страх и недоверие к США
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Лидеры ЕС боятся и не доверяют США, заявил экс-президент Эстонии Ильвес. По его мнению, Трамп исключил Европу из переговоров по Украине и встал на сторону России, поэтому Евросоюзу нужно «действовать сообща»
Тоомас Хендрик Ильвес
Тоомас Хендрик Ильвес (Фото: imago stock&people / Global Look Press)

Европейские лидеры испытывают «настоящий страх и недоверие» к Соединенным Штатам, заявил NBC News бывший президент Эстонии (2006–2016) Тоомас Хендрик Ильвес. По его словам, Европа столкнулась с «решающим моментом» в связи с российско-украинским конфликтом.

Континент борется с «внутренними разногласиями, российскими угрозами и открытой враждебностью» со стороны США, считает Ильвес. Он заявил, что внутренний раскол в ЕС «в конечном итоге демонстрирует слабость» блока, и выразил опасения относительно того, что может произойти, «если мы не начнем действовать сообща». По его мнению, Дональд Трамп «исключил Европу из переговоров» по Украине и встал на сторону России.

Несмотря на это, экс-лидер Эстонии считает, что Европа все еще может сыграть важную роль в урегулировании: «Европейский союз пока что не показал ни зубов, ни силы». Он напомнил, что речь все-таки идет о «крупнейшем торговом блоке в мире».

«Больше не Атлант, держащий порядок»: США обновили стратегию безопасности
Политика
Фото:Omar Havana / Getty Images

В начале декабря Spiegel выпустил статью о конфиденциальном разговоре лидеров ЕС об Украине. По утверждению издания, лидер Франции Эммануэль Макрон предупредил Зеленского, что США могут предать Киев. Сам он опроверг, что произносил такие слова, и подчеркнул, что между Европой и США «нет недоверия».

Согласно стеннограмме издания, в этом же разговоре канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни» с американскими переговорщиками. Президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте также предостерегли Киев от участия в переговорах с США, утверждает Der Spiegel.

Илон Маск призвал упразднить Евросоюз
Политика
Илон Маск

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что европейцам пора перестать быть позади Трампа и разработать собственный мирный план для урегулирования конфликта на Украине.

США в ноябре представили свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, сейчас он активно обсуждается американскими представителями с украинской и российской сторонами. Евросоюз изначально отнесся к американской инициативе со скепсисом и начал готовить альтернативное предложение.

Путин ранее говорил, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны». По его мнению, ЕС выдвигает неприемлемые для России предложения.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Эстония Европа Украина
Материалы по теме
Дмитриев обвинил прессу Европы в попытках помешать мирному процессу
Политика
В Европе раскрыли плохой и очень плохой варианты из-за Трампа и Украины
Политика
В Европе сравнили политику Трампа по Украине с американскими горками
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 19:33 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 19:33
В «Динамо» пообещали принять решение по Гусеву до конца года Спорт, 19:54
В Белгороде частично пропал свет из-за падения боеприпаса Политика, 19:48
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Зеленский обсудил с Уиткоффом и зятем Трампа «ключевые вопросы» мира Политика, 19:43
Орбан увидел переход ЕС к «четвертому этапу» готовности к войне с Россией Политика, 19:27
Активисты бросили в витрину с короной в Тауэре пирог и заварной крем Общество, 19:20
Сменивший Карпина в «Ростове» испанский тренер продлил контракт с клубом Спорт, 19:14
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 18:59
Экс-президент Эстонии заявил о недоверии Европы к США «в решающий момент» Политика, 18:56
Саркози рассказал, что в тюрьме питался мюслями, соком и сладостями Общество, 18:52
«Динамо» после двух отмененных голов сыграло вничью со «Спартаком» Спорт, 18:49
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
NYT сообщила о «мрачной реальности» ВСУ из-за потери Красноармейска Политика, 18:31