Экс-президент Эстонии заявил о недоверии Европы к США «в решающий момент»

Лидеры ЕС боятся и не доверяют США, заявил экс-президент Эстонии Ильвес. По его мнению, Трамп исключил Европу из переговоров по Украине и встал на сторону России, поэтому Евросоюзу нужно «действовать сообща»

Тоомас Хендрик Ильвес (Фото: imago stock&people / Global Look Press)

Европейские лидеры испытывают «настоящий страх и недоверие» к Соединенным Штатам, заявил NBC News бывший президент Эстонии (2006–2016) Тоомас Хендрик Ильвес. По его словам, Европа столкнулась с «решающим моментом» в связи с российско-украинским конфликтом.

Континент борется с «внутренними разногласиями, российскими угрозами и открытой враждебностью» со стороны США, считает Ильвес. Он заявил, что внутренний раскол в ЕС «в конечном итоге демонстрирует слабость» блока, и выразил опасения относительно того, что может произойти, «если мы не начнем действовать сообща». По его мнению, Дональд Трамп «исключил Европу из переговоров» по Украине и встал на сторону России.

Несмотря на это, экс-лидер Эстонии считает, что Европа все еще может сыграть важную роль в урегулировании: «Европейский союз пока что не показал ни зубов, ни силы». Он напомнил, что речь все-таки идет о «крупнейшем торговом блоке в мире».

В начале декабря Spiegel выпустил статью о конфиденциальном разговоре лидеров ЕС об Украине. По утверждению издания, лидер Франции Эммануэль Макрон предупредил Зеленского, что США могут предать Киев. Сам он опроверг, что произносил такие слова, и подчеркнул, что между Европой и США «нет недоверия».

Согласно стеннограмме издания, в этом же разговоре канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни» с американскими переговорщиками. Президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте также предостерегли Киев от участия в переговорах с США, утверждает Der Spiegel.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что европейцам пора перестать быть позади Трампа и разработать собственный мирный план для урегулирования конфликта на Украине.

США в ноябре представили свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, сейчас он активно обсуждается американскими представителями с украинской и российской сторонами. Евросоюз изначально отнесся к американской инициативе со скепсисом и начал готовить альтернативное предложение.

Путин ранее говорил, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны». По его мнению, ЕС выдвигает неприемлемые для России предложения.