Экс-президент Эстонии заявил о недоверии Европы к США «в решающий момент»
Европейские лидеры испытывают «настоящий страх и недоверие» к Соединенным Штатам, заявил NBC News бывший президент Эстонии (2006–2016) Тоомас Хендрик Ильвес. По его словам, Европа столкнулась с «решающим моментом» в связи с российско-украинским конфликтом.
Континент борется с «внутренними разногласиями, российскими угрозами и открытой враждебностью» со стороны США, считает Ильвес. Он заявил, что внутренний раскол в ЕС «в конечном итоге демонстрирует слабость» блока, и выразил опасения относительно того, что может произойти, «если мы не начнем действовать сообща». По его мнению, Дональд Трамп «исключил Европу из переговоров» по Украине и встал на сторону России.
Несмотря на это, экс-лидер Эстонии считает, что Европа все еще может сыграть важную роль в урегулировании: «Европейский союз пока что не показал ни зубов, ни силы». Он напомнил, что речь все-таки идет о «крупнейшем торговом блоке в мире».
В начале декабря Spiegel выпустил статью о конфиденциальном разговоре лидеров ЕС об Украине. По утверждению издания, лидер Франции Эммануэль Макрон предупредил Зеленского, что США могут предать Киев. Сам он опроверг, что произносил такие слова, и подчеркнул, что между Европой и США «нет недоверия».
Согласно стеннограмме издания, в этом же разговоре канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни» с американскими переговорщиками. Президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте также предостерегли Киев от участия в переговорах с США, утверждает Der Spiegel.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что европейцам пора перестать быть позади Трампа и разработать собственный мирный план для урегулирования конфликта на Украине.
США в ноябре представили свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, сейчас он активно обсуждается американскими представителями с украинской и российской сторонами. Евросоюз изначально отнесся к американской инициативе со скепсисом и начал готовить альтернативное предложение.
Путин ранее говорил, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны». По его мнению, ЕС выдвигает неприемлемые для России предложения.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили