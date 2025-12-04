Spiegel рассказал о конфиденциальном разговоре лидеров ЕС об Украине
Лидеры стран ЕС провели тайный телефонный разговор, в котором президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что США могут предать Украину, пишет Spiegel.
По сведениям издания, телефонный разговор прошел в понедельник, 1 декабря. В нем участвовали Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, президент Украины Владимир Зеленский и другие.
«Существует вероятность того, что США предадут Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности», — заявил Макрон, по данным газеты. Французский лидер также предупредил Зеленского, что ему грозит «большая опасность».
В Елисейском дворце изданию сказали, что французский лидер «не употреблял этих слов.
Согласно стенограмме, Мерц также заявил, что Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни». «Они играют в игры, как с вами, так и с нами», — приводит издание слова немецкого канцлера, «вероятно, имея в виду двух американских переговорщиков» спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Президент Финляндии Александр Стубб предостерег Киев от участия в переговорах. «Мы не должны оставлять Украину и Владимира [Зеленского] наедине с этими ребятами», — сказал он. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал Стубба. «Я согласен с Александром — мы должны защитить Владимира», — сказал Рютте.
В середине ноября США представили свой мирный план из 28 пунктов по Украине. Макрон сразу подчеркнул, что инициатива должна быть согласована с ЕС. После нескольких раундов переговоров документ был изменен и сокращен.
Французский лидер позитивно оценил шаги Белого дома по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В свою очередь Стубб в начале декабря отмечал — нужно готовиться к тому, что «справедливый мир» на Украине не наступит.
2 декабря состоялась встреча президента Владимира Путина с представителями США по мирному плану. Стороны продолжат искать компромисс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили