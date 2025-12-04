Spiegel рассказал о конфиденциальном разговоре лидеров ЕС об Украине

Макрон в тайном телефонном звонке предупредил Киев о возможном предательстве США из-за мирного плана, узнал Spiegel. В переговорах также участвовали Мерц, Стубб и Рютте, все они выразили недоверие американским переговорщикам

Эмманюэль Макрон (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Лидеры стран ЕС провели тайный телефонный разговор, в котором президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что США могут предать Украину, пишет Spiegel.

По сведениям издания, телефонный разговор прошел в понедельник, 1 декабря. В нем участвовали Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, президент Украины Владимир Зеленский и другие.

«Существует вероятность того, что США предадут Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности», — заявил Макрон, по данным газеты. Французский лидер также предупредил Зеленского, что ему грозит «большая опасность».

В Елисейском дворце изданию сказали, что французский лидер «не употреблял этих слов.

Согласно стенограмме, Мерц также заявил, что Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни». «Они играют в игры, как с вами, так и с нами», — приводит издание слова немецкого канцлера, «вероятно, имея в виду двух американских переговорщиков» спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Президент Финляндии Александр Стубб предостерег Киев от участия в переговорах. «Мы не должны оставлять Украину и Владимира [Зеленского] наедине с этими ребятами», — сказал он. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал Стубба. «Я согласен с Александром — мы должны защитить Владимира», — сказал Рютте.

В середине ноября США представили свой мирный план из 28 пунктов по Украине. Макрон сразу подчеркнул, что инициатива должна быть согласована с ЕС. После нескольких раундов переговоров документ был изменен и сокращен.

Французский лидер позитивно оценил шаги Белого дома по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В свою очередь Стубб в начале декабря отмечал — нужно готовиться к тому, что «справедливый мир» на Украине не наступит.

2 декабря состоялась встреча президента Владимира Путина с представителями США по мирному плану. Стороны продолжат искать компромисс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.