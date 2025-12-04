 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Spiegel рассказал о конфиденциальном разговоре лидеров ЕС об Украине

Spiegel: Макрон в тайном разговоре лидеров ЕС предупредил Киев о предательстве
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон в тайном телефонном звонке предупредил Киев о возможном предательстве США из-за мирного плана, узнал Spiegel. В переговорах также участвовали Мерц, Стубб и Рютте, все они выразили недоверие американским переговорщикам
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Лидеры стран ЕС провели тайный телефонный разговор, в котором президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что США могут предать Украину, пишет Spiegel.

По сведениям издания, телефонный разговор прошел в понедельник, 1 декабря. В нем участвовали Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, президент Украины Владимир Зеленский и другие.

«Существует вероятность того, что США предадут Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности», — заявил Макрон, по данным газеты. Французский лидер также предупредил Зеленского, что ему грозит «большая опасность».

В Елисейском дворце изданию сказали, что французский лидер «не употреблял этих слов.

Согласно стенограмме, Мерц также заявил, что Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни». «Они играют в игры, как с вами, так и с нами», — приводит издание слова немецкого канцлера, «вероятно, имея в виду двух американских переговорщиков» спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Президент Финляндии Александр Стубб предостерег Киев от участия в переговорах. «Мы не должны оставлять Украину и Владимира [Зеленского] наедине с этими ребятами», — сказал он. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал Стубба. «Я согласен с Александром — мы должны защитить Владимира», — сказал Рютте.

Зеленский призвал подкрепить переговоры давлением на Россию
Политика
Владимир Зеленский

В середине ноября США представили свой мирный план из 28 пунктов по Украине. Макрон сразу подчеркнул, что инициатива должна быть согласована с ЕС. После нескольких раундов переговоров документ был изменен и сокращен.

Французский лидер позитивно оценил шаги Белого дома по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В свою очередь Стубб в начале декабря отмечал — нужно готовиться к тому, что «справедливый мир» на Украине не наступит.

2 декабря состоялась встреча президента Владимира Путина с представителями США по мирному плану. Стороны продолжат искать компромисс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Эмманюэль Макрон Марк Рютте Владимир Зеленский мирный план США Украина
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
NYT узнала суть четырех частей мирного плана, которые привезли Путину
Политика
Зеленский рассказал о подготовке новой встречи в США по мирному плану
Политика
Ушаков сообщил, что Россия и США обсуждали кроме мирного плана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 18:00
Мелания Трамп сообщила о воссоединении с семьями на Украине семи детей Политика, 18:30
МИД предупредил об ответе Лондону на санкции против ГРУ Политика, 18:21
В МИДе назвали байками обвинения во взломе устройства дочери Скрипаля Политика, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Финразведка назвала включение России в «черный» лист ЕС политизированным Финансы, 18:08
Число миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось почти на 300 человек Бизнес, 18:07
Моди опубликовал пост на русском языке и назвал Путина другом Политика, 18:06
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Пять рисков для здоровья водителей перед Новым годом. Предупреждение врачей Авто, 18:04
Биатлонист Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества Спорт, 18:01
ЦБ опустил курс доллара ниже ₽77 впервые за 2,5 года Инвестиции, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Пять причин эмоционального выгорания и как потушить этот пожар Образование, 17:56
МИД Британии вызвал посла России после доклада о смерти Стерджес Политика, 17:50
Число долларовых миллиардеров в мире выросло до нового рекорда Инвестиции, 17:49