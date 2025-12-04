В ЕС призвали предложить свой план по Украине

Кубилюс: ЕС должен сделать свой план по Украине, а не плестись за США

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Европейцам пора перестать быть позади президента США Дональда Трампа, вместо этого они должны разработать собственный мирный план для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс изданию Politico.

По его мнению, Евросоюз «должен быть независимым или, по крайней мере, быть готовым занять сильную позицию в геополитических событиях, в том числе иметь собственные планы установления мира на Украине и обсуждать их с трансатлантическими партнерами».

Европейские чиновники, с которыми пообщалось Politico, в беседе с изданием выразили опасения, что даже, если новый мирный план Трампа не сработает, через несколько месяцев появится еще один.

«Каждые шесть месяцев мы получаем новые планы, и, в каком-то смысле, я чувствую, что мы ждем, какие планы Вашингтона поступят в этом году. Эти планы должны также поступить из Брюсселя или Берлина», — сказал Кубилюс.

Он выразил мнение, что Европе «крайне необходимо» разработать собственный план прекращения конфликта, чтобы обеспечить себе место за столом переговоров.

«У нас должна быть возможность обсудить два плана: один европейский, а другой, возможно, подготовленный нашими американскими друзьями», — сказал он.

Цель, по словам Кубилюса, заключается в том, чтобы «найти синергетические связи между этими двумя планами и достичь наилучшего результата».

США в ноябре представили свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, сейчас он активно обсуждается американскими представителями с украинской и российской сторонами. Евросоюз изначально отнесся к американской инициативе со скепсисом, и начал готовить альтернативное предложение.

По информации Reuters, во время консультаций европейцы фактически выступили против мирного плана Трампа, отметив, что не поддержат требование «суровых уступок» для Киева. Источники The Wall Street Journal говорили, что европейские страны составляют собственную мирную инициативу с более выгодными для Украины условиями.

При этом на фоне сообщений о подготовке предложений ЕС исполняющий обязанности премьера Нидерландов Дик Схоф заявил, что никакого «альтернативного плана» по урегулированию конфликта на Украине у Евросоюза нет.

Материал дополняется