Макрон опроверг, что предупредил Зеленского о предательстве США

Президент Франции опроверг публикацию Spiegel, что он якобы предупреждал Зеленского о предательстве США. И подчеркнул, что участие США необходимо для достижения мира на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию, что он предупреждал украинского лидера Владимира Зеленского о предательстве США. Его слова приводит Reuters.

«Я все отрицаю. Нам нужны Соединенные Штаты для мира. А Соединенным Штатам нужны мы, чтобы этот мир был прочным и крепким», — сказал Макрон.

Он пояснил, что единство между Европой и США имеет решающее значение для поддержки Украины и между ними «нет недоверия». «Я повторяю это снова и снова: нам нужно работать вместе», — резюмировал Макрон.

Накануне Spiegel выпустил статью о конфиденциальном разговоре лидеров ЕС об Украине. По утверждению издания, Макрон предупредил Зеленского, что США могут предать Киев. В Елисейском дворце прокомментировали, что французский лидер «не употреблял этих слов».

Канцлер Германии Фридрих Мерц якобы также заявил, что Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни» с американскими переговорщиками. Президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте также предостерегли Киев от участия в переговорах, утверждает Spiegel.

В ответ на эту публикацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Вашингтону отправить к берегам Франции свои подлодки. А спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя слова Мерца об «играх» США с ЕС, заявил, что немецкий политик «не в игре», поскольку дискредитировал себя «саботажем мира».

Макрон признал, что ЕС не принудит Россию к переговорам с ним по Украине
Политика
Эмманюэль Макрон

В середине ноября США представили свой мирный план из 28 пунктов по Украине. Макрон сразу заявил, что инициатива должна быть согласована с ЕС. После нескольких раундов переговоров документ был изменен и сокращен.

