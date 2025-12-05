Макрон опроверг, что предупредил Зеленского о предательстве США
Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию, что он предупреждал украинского лидера Владимира Зеленского о предательстве США. Его слова приводит Reuters.
«Я все отрицаю. Нам нужны Соединенные Штаты для мира. А Соединенным Штатам нужны мы, чтобы этот мир был прочным и крепким», — сказал Макрон.
Он пояснил, что единство между Европой и США имеет решающее значение для поддержки Украины и между ними «нет недоверия». «Я повторяю это снова и снова: нам нужно работать вместе», — резюмировал Макрон.
Накануне Spiegel выпустил статью о конфиденциальном разговоре лидеров ЕС об Украине. По утверждению издания, Макрон предупредил Зеленского, что США могут предать Киев. В Елисейском дворце прокомментировали, что французский лидер «не употреблял этих слов».
Канцлер Германии Фридрих Мерц якобы также заявил, что Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни» с американскими переговорщиками. Президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте также предостерегли Киев от участия в переговорах, утверждает Spiegel.
В ответ на эту публикацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Вашингтону отправить к берегам Франции свои подлодки. А спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя слова Мерца об «играх» США с ЕС, заявил, что немецкий политик «не в игре», поскольку дискредитировал себя «саботажем мира».
В середине ноября США представили свой мирный план из 28 пунктов по Украине. Макрон сразу заявил, что инициатива должна быть согласована с ЕС. После нескольких раундов переговоров документ был изменен и сокращен.
