В Финляндии допустили скорое открытие КПП на границе с Россией

В Финляндии заявили о готовности снять часть заграждений на КПП на границе с Россией, но не исключили продления ограничений в случае продолжения наплыва мигрантов. Москва называла странными обвинения в отправке беженцев к границе

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Власти Финляндии готовы открыть погранпереходы на границе с Россией в четверг, 14 декабря, сообщил изданию Yle заместитель командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

Он уточнил, что убрать собираются не все, а часть заграждений, поскольку не исключено, что пункты пропуска вновь придется закрыть. Это произойдет, если через КПП будет проходить большой поток просителей убежища.

Ахтиайнен отметил, что демонтаж заграждений займет несколько часов и на восстановление движения не понадобится много времени. В то же время он добавил, что пограничники готовы продлить ограничения.

На финско-российской границе действуют девять КПП. Первые четыре из них (с российской стороны — МАПП «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии) были закрыты в ночь на 18 ноября, Хельсинки собирался открыть их не ранее 18 февраля. С 25 ноября временно прекратили работу еще три КПП на границе с Карелией и Мурманской областью. В конце ноября финская сторона объявила, что все пункты закрываются до 13 декабря.

Свои действия Хельсинки объяснил наплывом мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые пытаются попасть в Финляндию через российскую территорию. По версии финской стороны, Москва помогает мигрантам, подъезжающим к границе, несмотря на то что у многих из них нет документов для прохода через нее. Мигранты, с которыми поговорил РБК, рассказывали, что нашли в интернете информацию, как добраться в Европу через российскую территорию, в этом им помогали так называемые менеджеры. Людей довозили до границы транспортные компании, а пересекали ее они на велосипедах. В конце ноября мигранты, находившиеся у КПП «Салла» близ села Алакуртти в Мурманской области, отказались от попыток пересечь границу.

МИД России назвал обвинения финской стороны «очень странными». В Кремле сочли, что Хельсинки решил сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Москвой.