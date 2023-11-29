Ближневосточные мигранты уехали от границы с Финляндией после ее закрытия

Мигранты из Африки и Сирии уехали от границы с Финляндией после ее закрытия

Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией из-за наплыва мигрантов, после чего большая часть из них отказались от своих планов получить убежище. На погранпункте «Салла» разобрали пункты обогрева за ненадобностью

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Мигранты из стран Африки и Ближнего Востока, находившиеся у КПП «Салла» близ села Алакуртти в Мурманской области, отказались от попыток пересечь границу с Финляндией, сообщил корреспондент РБК.

Этому предшествовало решение властей Финляндии закрыть с 30 ноября последний из восьми погранпереходов на границе с Россией — «Лотта» (с финской стороны «Райа-Йосеппи»), находящийся в 240 км от Мурманска.

«Когда финны закрыли границу, мы довели до людей, собравшихся на КПП в Алакуртти, информацию, что пересечь границу они не смогут. Нашли среди мигрантов переводчика, который хорошо говорил по-русски, и он все это объяснял. Агрессии не было, но у людей, конечно, было сожаление», — рассказал РБК глава Кандалакшского района Александр Самарин.

Из примерно 400 человек, побывавших в пункте обогрева у этого КПП, почти 200 мигрантов решили вернуть в Санкт-Петербург, для них организовали автобус, около 50 человек решили попробовать перейти границу через «Лотту», а остальные воспользовались такси, чтобы уехать.

После того как границу закрыли и все разъехались, власти сняли пункты обогрева близ КПП в Алакуртти — в них больше не было необходимости.

Среди тех, кто не смог попасть в Финляндию, оказались сирийцы Махмуд, Ахмед и Мохаммед. Они находятся в России по студенческим визам. «Мы ищем достойную и безопасную жизнь для себя и наших детей», — рассказал РБК Махмуд, добавив, что намеревался успеть получить убежище в Финляндии до февраля, когда у него кончается срок действия визы. Никто из них не говорит ни по-русски, ни по-английски, дети трех сирийских студентов остались в Сирии и Ливане. Сейчас они живут в гостинице в Кандалакше и пока не решили, что делать, может быть, поедут в Москву.



Власти Финляндии объясняли происходящее на границе намеренными действиями российской стороны, которую считают ответственной за попытку создания миграционного кризиса. В Хельсинки признавали, что закрытие КПП доставляет проблемы самим финнам, но эту меру сочли необходимой для обеспечения безопасности, «если соседняя страна использует уязвимости нашей правовой системы». Президент Саули Ниинистё связывал ситуацию со сближением Финляндии с США.

Российские власти отвергали подозрения Финляндии. «Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», — говорил представитель президента Дмитрий Песков. Он усмотрел в реакции Хельсинки признаки русофобии.