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Политика ,  
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Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

Финляндия расторгла договор о развитии приграничного сотрудничества с Россией
Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters
Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

Госсовет Финляндии расторг соглашение о приграничном сотрудничестве с Россией. Соответствующее постановление опубликовано на сайте финского правительства.

Соглашение было прекращено по инициативе российской стороны. МИД России сообщил об этом посольству Финляндии 25 октября. «Согласно примечанию, действие соглашения прекращается согласно статье 14 соглашения через 90 дней после уведомления, то есть 24 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Документ о развитии приграничного сотрудничества был подписан Россией и Финляндией в 2012 году. Согласно ему, стороны договорились совместно заниматься социально-экономическим развитием приграничных регионов, создавать условия для осуществления взаимных перевозок пассажиров и грузов, обустраивать пункты пропуска через российско-финскую государственную границу, помогать при возникновении лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, предупреждать о стихийных бедствиях и техногенных авариях.

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Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии всех пунктов пересечения границы с Россией с 30 ноября до 13 декабря. Финские власти решили это сделать в связи с наплывом мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. По информации финских пограничников, российские коллеги пропускали беженцев на приграничную территорию без шенгенской визы. Российская сторона настаивала, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе».

Теги
Финляндия граница расторжение соглашение сотрудничество
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