Сенатор объяснил уход республиканцев с брифинга о помощи Украине

Сенаторы-республиканцы ушли с брифинга по запросу администрации американского президента Джо Байдена о дополнительном финансировании помощи Украине и Израилю, так как не получили от демократов ответа на свои предложения по защите границы, заявил член верхней палаты от штата Юта Митт Ромни.

Накануне лидер демократов в верхней палате американского конгресса Чак Шумер анонсировал голосование по поводу запроса президента Джо Байдена о выделении дополнительных средств на помощь Украине, Израилю и еще на ряд целей.

Ромни сказал журналистам, что покинул мероприятие вместе с некоторыми другими однопартийцами. Организаторы брифинга, по его словам, «говорили о вещах, которые мы все знаем, о которых мы можем прочитать в любой газете, и которые были сказаны публично». «В том, что они описывают, нет ничего нового», — добавил республиканец.

Республиканцы настаивают, что поддержка Украины со стороны США должна сочетаться с мероприятиями по усилению американской границы, уточнил он.

В октябре Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву. За раздельное финансирование выступает спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Палата представителей США контролируется республиканцами, сенат — демократами.

5 декабря Bloomberg сообщил, что переговоры по выделению новых средств на помощь Украине в конгрессе «зашли в тупик». В частности, республиканцы грозились заблокировать законопроект об ассигнованиях, который не предусматривает финансирования пограничной службы. На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление перед сенаторами.

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