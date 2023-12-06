Госдеп заявил о достижении «дна бочки» в оказании военной помощи Украине

Соединенные Штаты достигли «дна бочки» в возможности оказывать военную помощь Киеву, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге, трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», — сказал он.

По оценке американских властей, Украину ждет «очень тяжелая зима», сообщил Миллер. Однако администрация США рассчитывает, что конгресс поддержит планы Белого дома продолжить оказание Украине критически важной поддержки, заключил он.

О том, что средства на поддержку Украины почти исчерпаны, не раз заявляли в Белом доме и в Пентагоне. С начала октября во временный бюджет США (согласован до середины января 2024 года) не заложены средства на помощь Украине. Пакеты для Киева финансируются за счет средств, выявленных в результате переоценки внутри Пентагона (в августе эта сумма по линии Presidential Drawdown Authority (PDA) составляла $6 млрд). Также помощь предоставляется по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, Инициатива содействия безопасности Украины).

В октябре президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву.

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предупредила палату представителей и сенат, что средства для поставки оружия и оказания военной помощи Украине закончатся у США до конца 2023 года без одобрения запроса администрации Байдена на дополнительное финансирование.

Российские власти осуждают поставки вооружений на Украину. В Кремле подчеркивают, что это не помешает достичь целей спецоперации и лишь затянет конфликт.