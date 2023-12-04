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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом заявил об отсутствии «волшебного горшочка» для помощи Киеву

Белый дом предупредил конгресс об исчерпании средств для Украины до конца года
Сюжет
Военная операция на Украине
Если конгресс не одобрит запрос Байдена о дополнительном финансировании Украины, то у США к концу этого года закончатся средства на поддержку Киева, заявили в Белом доме. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

У США до конца 2023 года закончатся средства для поставки оружия и оказания военной помощи Украине, если конгресс не удовлетворит запрос администрации президента Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования Киеву, заявила директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Она направила письма с соответствующим предупреждением в палату представителей и сенат.

«Не существует никакого волшебного горшочка с финансированием, который бы помог справиться с этой задачей. У нас закончились деньги и почти нет времени», — приводит Bloomberg выдержку из послания.

По словам Янг, отказ одобрить новую поддержку «поставит Киев на колени на поле боя» и увеличит вероятность победы России. Финансирование также должно укрепить оборонную промышленность США, поскольку старые системы вооружения отправят Украине и заменят новыми. По подсчетам Янг, на производство в США будет направлена почти половина запрашиваемых средств.

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По данным Bloomberg, ожидается, что администрация президента на этой неделе дополнительно проинформирует законодателей о последствиях отказа выделить средства к концу года.

В октябре Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву.

В Белом доме и Пентагоне не раз говорили о том, что средства на поддержку Украины почти закончились.

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Россия осуждает финансовую поддержку Украины странами Запада и поставки стране оружия и боеприпасов, настаивая, что это лишь затягивает конфликт.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Белый дом Конгресс США Украина
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