Белый дом предупредил конгресс об исчерпании средств для Украины до конца года

Если конгресс не одобрит запрос Байдена о дополнительном финансировании Украины, то у США к концу этого года закончатся средства на поддержку Киева, заявили в Белом доме. Москва осуждает военную помощь Киеву

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У США до конца 2023 года закончатся средства для поставки оружия и оказания военной помощи Украине, если конгресс не удовлетворит запрос администрации президента Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования Киеву, заявила директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Она направила письма с соответствующим предупреждением в палату представителей и сенат.

«Не существует никакого волшебного горшочка с финансированием, который бы помог справиться с этой задачей. У нас закончились деньги и почти нет времени», — приводит Bloomberg выдержку из послания.

По словам Янг, отказ одобрить новую поддержку «поставит Киев на колени на поле боя» и увеличит вероятность победы России. Финансирование также должно укрепить оборонную промышленность США, поскольку старые системы вооружения отправят Украине и заменят новыми. По подсчетам Янг, на производство в США будет направлена почти половина запрашиваемых средств.

По данным Bloomberg, ожидается, что администрация президента на этой неделе дополнительно проинформирует законодателей о последствиях отказа выделить средства к концу года.

В октябре Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву.

В Белом доме и Пентагоне не раз говорили о том, что средства на поддержку Украины почти закончились.

Россия осуждает финансовую поддержку Украины странами Запада и поставки стране оружия и боеприпасов, настаивая, что это лишь затягивает конфликт.