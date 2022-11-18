Bloomberg узнал сроки решения G7 по предельным ценам на российскую нефть

Bloomberg: G7 может объявить потолок цен на российскую нефть на следующей неделе

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Страны G7 ( США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) намерены объявить предельный уровень цен на российскую нефть на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Уровень ценового потолка будет приватно назван американской администрацией странам Евросоюза в преддверии встречи послов ЕС, который запланирован на 23 ноября. Если они одобрят это, то официальное объявление последует тем же вечером, говорят собеседники агентства, отмечая, что сроки остаются изменчивыми.

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