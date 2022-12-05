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Война санкций ,  
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Politico узнала о возможном содержании девятого пакета санкций ЕС

Politico: девятый пакет антироссийских санкций ЕС коснется сферы финансов и технологий
По данным источников газеты, в новый санкционный список могут включить 180 пунктов, а принять пакет ограничений могут уже на следующей неделе
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В девятый пакет санкций Евросоюза против России могут войти ограничения в отношении финансового, технологического и медиасекторов, узнала газета Politico. По данным газеты, в будущем санкционном списке планируется 180 пунктов.

«Несколько дипломатов заявили Politico, что они уверены, что соглашение может быть достигнуто относительно быстро, возможно, до заседания Совета по иностранным делам на следующей неделе и саммита ЕС», — сказано в сообщении.

22 ноября газета писала, что ЕС готовит масштабное расширение списка попавших под санкции физических лиц с внесением в него ряда чиновников и «пропагандистов», для этого уже был составлен «лонг-лист».

Страны Прибалтики и Польша, по данным газеты, выступали за то, чтобы обнародовать новые меры к 5 декабря, когда вступило в силу европейское эмбарго на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен на нее. Другие члены союза заявили о неготовности нового пакета и опасениях, что увязывание двух мер усугубит ситуацию.

Спустя два дня разработку новых санкций подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, процесс шел «на полной скорости».

Еще в октябре польские СМИ сообщали, что Варшава и прибалтийские государства хотят предложить Евросоюзу ввести новые ограничения против России в области ядерной энергетики, импорта российских алмазов и сжиженного газа, экспорта Москве беспилотников.

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Предыдущий пакет санкций ЕС обнародовал в начале октября. В него помимо потолка цен на нефть вошли запрет на импорт товаров на сумму €7 млрд и запреты на экспорт угля, электронных компонентов для производства оружия, товаров для авиации, некоторых химических веществ и стрелкового оружия. Из России запретили импортировать готовую и полуготовую продукцию из стали, пластика, текстиль, транспортные средства, машинное оборудование.

Помимо этого ЕС ввел ограничения против новых организаций и физлиц, запретил гражданам стран союза занимать должности в правлении некоторых российских госкомпаний, запретил оказывать России услуги по ИТ-консультированию и бизнес-сервисам, ужесточил ограничения на использование россиянами криптовалют, запретил любые транзакции с Российским морским регистром судоходства.

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санкции ЕС
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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