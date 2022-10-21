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Страны Балтии и Польша предложат ЕС новый пакет санкций против России

Страны Балтии и Польша предложат запретить сотрудничество с Россией по ядерной энергетике
Польша и страны Балтии предложили новый пакет антироссийских санкций — предыдущий ЕС утвердил две недели назад. Они хотят запретить ввоз в Россию любых дронов
Фото: Антон Кавашкин / Global Look Press
Фото: Антон Кавашкин / Global Look Press

Польша и страны Балтии разработали новый пакет санкций против России, который включает запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики и ограничения на импорт российских алмазов, со ссылкой на проект документа сообщили «Польское радио» и PAP.

Среди других предложений — запрет на ввоз в Россию всех беспилотников, в том числе используемых в гражданских целях. Авторы проекта считают, что даже такие дроны могут использоваться в качестве поддержки в зоне боевых действий.

Помимо этого, как пишет PAP, Литва, Латвия, Эстония и Польша выступят за ограничение импорта российского сжиженного нефтяного газа.

Свои предложения четыре страны представят 21 октября на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Новый пакет санкций страны Балтии и Польша подготовили через две недели после того, как ЕС утвердил восьмой раунд ограничительных мер. Он включает потолок цен на российскую нефть, запрет на импорт товаров на сумму €7 млрд, а также на экспорт в Россию угля и других товаров. 

Помимо этого новый пакет предусматривает персональные санкции против представителей властей недавно присоединенных к России территорий, бизнесменов и представителей СМИ. Гражданам ЕС запретят также занимать руководящие посты в российских госкомпаниях, а россиянам нельзя будет пользоваться услугами европейских криптокомпаний.

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В Кремле неоднократно называли санкции ЕС необдуманными и подчеркивали, что те в первую очередь ударят по самим европейским гражданам. «Очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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санкции ЕС Польша страны Балтии
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