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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил о перешедших под контроль России населенных пунктах Донбасса

Шойгу: под контроль России перешли Майорск, Павловка, Опытное и другие населенные пункты
Всего министр обороны перечислил шесть перешедших под контроль России населенных пунктов. О взятии их под контроль сообщали в ноябре-декабре
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил, что «за последнее время» под контроль российских войск перешли населенные пункты Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка, текст выступления опубликовало Минобороны.

Потери украинской стороны за ноябрь министр оценил в более 8 тыс. человек. ВСУ также потеряли пять самолетов, 10 вертолетов, почти 150 танков, более 300 боевых бронированных машин.

Шойгу также сообщил, что российские войска «принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции», а Киев, по словам министра, «стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект».

По данным министра, ВСУ выпустили по ЗАЭС 33 крупнокалиберных снаряда за последние две недели. Большую часть перехватили российские ПВО, «вместе с тем некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции». «Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм», — сказал Шойгу.

В последних сводках Минобороны говорится, что российские силы ведут успешные наступательные действия на донецком направлении, в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Именно там находятся многие взятые под контроль населенные пункты — Андреевка, Перше Травня (украинское название Озаряновка), Белогоровка (об их переходе под российский контроль сообщили 30 ноября) и Курдюмовка (1 декабря). Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для ВСУ направление на Бахмут является «самым горячим и болезненным».

На южно-донецком направлении (на Угледар) 14 ноября под контроль России перешла Павловка. После этого военное ведомство регулярно сообщало об отражении украинских атак в этом районе.

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На этих направлениях украинские силы, по данным Минобороны России, несут большие потери. Накануне, 5 декабря, там погибли свыше ста военнослужащих ВСУ.

Опытное, которое находится рядом с Авдеевкой, взяли под контроль 18 ноября; Майорск, располагающийся на окраине Горловки, — 13-го.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Шойгу ДНР Украина

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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