Помимо штурмовика и истребителя были сбиты два украинских вертолета Ми-8. В Запорожской области российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

За сутки в ходе спецоперации на Украине российская авиация сбила два украинских самолета, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и в районе Зверево Донецкой Народной Республики сбит украинский МиГ-29», — сказано в сообщении.

Кроме того, в ДНР средства противовоздушной обороны сбили два вертолета Ми-8 в районе Марьинки. На территории республики российские силы также атаковали «пункты временной дислокации иностранных наемников», ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300.

В Запорожской области российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов. В обоих регионах были сбиты десять беспилотников.

Минобороны отчиталось об уничтожении более 150 военнослужащих ВСУ на разных направлениях. В Харьковской области, на Купянском направлении, было поражено место дислокации ротной тактической группы ВСУ, погибли 65 украинских военных.

На Донецком направлении (в сторону Артемовска, украинское название — Бахмут) потери украинской армии составили более 70 человек, там продолжается успешное наступление России, сообщили в Москве.



На Южно-Донецком направлении (на Угледар) подразделения ВСУ потеряли до 30 военнослужащих убитыми, на Красно-Лиманском — более 60 человек (убитыми и ранеными).

За последнюю неделю в ДНР под российский контроль перешли четыре населенных пункта — Андреевка, Перше Травня (украинское название Озаряновка), Белогоровка и Курдюмовка. Все они находятся в районе Артемовска. Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, это направление для ВСУ сейчас — самое «горячее и болезненное».