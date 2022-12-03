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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил об отсутствии новой информации о мобилизации

Дмитрий Песков заявил, что новой информации о мобилизации в России у него нет и напомнил о словах президента
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Мобилизация завершена и по этому поводу нет новой информации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», — сказал Песков.

Песков 25 ноября уже опровергал информацию «о планах» президента Владимира Путина объявить «мобилизацию страны». Пресс-секретарь сказал это в связи с сообщениями СМИ о планах Путина посвятить послание Федеральному собранию теме мобилизации. В тот же день президент поручил создать ресурс для актуализации документов воинского учета, который должен быть сформирован к апрелю 2024 года на основе данных о состоящих на воинском учете гражданах.

Послание Федеральному собранию — выступление президента, затрагивающее внешне- и внутриполитическую ситуацию России, а также экономику и социальную жизнь граждан. На это мероприятие приглашаются члены правительства, сенаторы, видные деятели культуры, главные редакторы федеральных СМИ и др. В ноябре РБК сообщал о том, что в Кремле началась подготовка послания, но сроки его оглашения неизвестны. Песков говорил, что по закону Путин должен огласить послание до конца года.

Президент подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала военной спецоперации на Украине. Он назвал это решение «адекватным угрозам», с которыми столкнулась Россия. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что задание по призыву выполнено, военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников. В начале ноября Путин говорил, что всего мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев.

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Дмитрий Песков мобилизация

Владимир Путин

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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