Лукашенко допустил назначение генсеком ОДКБ представителя Белоруссии

При этом он не сказал, кто именно займет кресло генерального секретаря ОДКБ. Ранее назначить представителя Минска на пост главы организации предлагал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Александр Лукашенко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на заседании Высшего евразийского экономического совета стороны допустили назначение белорусского представителя генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он заявил после заседания совета, сообщает БелТА.

«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ и, в принципе, решили проблему назначения генерального секретаря», — сказал Лукашенко. По его словам, удалось договориться по механизму этого назначения — решение будет приниматься после «индивидуального собеседования с каждым руководителем в ОДКБ».

С мая 2017 года пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, однако в июле этого года ему предъявили обвинение в свержении государственного строя по делу о разгоне митингующих в Ереване в марте 2008 года. Армения начала процедуру отзыва Хачатурова, в начале ноября он покинул свой пост, исполняющим обязанности генсека стал его заместитель Валерий Семериков.

В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече стран-участниц ОДКБ в Астане предложил, чтобы пост генсека занял представитель Белоруссии. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам помощника президента России Владимира Путина Юрия Ушакова, стороны рассмотрели три варианта развития событий: до мая 2020 года Семериков продолжит исполнять обязанности генсека, либо избрание представителей от Армении или Белоруссии. Однако в итоге странам не удалось договориться по кандидатуре.

В середине ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал объяснений у Лукашенко, почему он обсуждал подробности саммита ОДКБ с Азербайджаном, который не входит в состав организации. «Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей», — заявил Пашинян. В МИД Белоруссии призвали Ереван не использовать «правила так называемой уличной демократии в большой политике».

ОДКБ была создана в 1992 году, в нее входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия.