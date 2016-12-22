ОДКБ останется без генерального секретаря до 2019 года

Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не изберут нового генерального секретаря до 2019 года. Об этом РБК рассказал главный советник премьер-министра Армении Пашиняна Арсен Гаспарян.
Представители стран-участниц ОДКБ встретятся в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ. Встреча пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге.
«Вопрос генсека не будет обсуждаться. Повестка разослана всем участникам встречи в Санкт-Петербурге», — заявил Гаспарян.
Более того, он добавил, что встречи в рамках ОДКБ не запланированы до 31 декабря, поэтому имя нового генерального секретаря организации не будет известно до нового года.
Сейчас право выдвинуть кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ принадлежит Армении. Предыдущего генсека Юрия Хачатурова армянские власти отозвали в начале ноября. Ранее в республике против него инициировали расследование по обвинению в свержении конституционного строя.
ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят такие страны, как Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.