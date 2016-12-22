Генсек ОДКБ покинул свой пост по решению Армении

Армянские власти решили отозвать Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ. Ранее в республике против генерала было инициировано расследование по обвинению в свержении конституционного строя

Юрий Хачатуров (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Юрий Хачатуров покинул пост генерального секретаря ОДКБ, следует из сообщения организации. Его обязанности временно возложены на заместителя — россиянина Валерия Семерикова.

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров Ю. Г. освобожден от должности генерального секретаря организации», — сообщается на сайте ОДКБ.

После прихода к власти Никола Пашиняна в Армении начали расследование против бывших властей страны, в том числе второго президента Роберта Кочаряна, занимавшего этот пост с 1998 по 2008 год. В вину им ставились события марта 2008 года, когда в центре Еревана при столкновениях протестующих против злоупотреблений на президентских выборах с силовиками погибли десять человек. 2 марта в стране было введено чрезвычайное положение. Обвинения Кочаряну были предъявлены в свержении конституционного строя Армении. Вместе с ним аналогичные обвинения были предъявлены и Хачатурову, который в 2008 году был заместителем министра обороны и командовал ереванским гарнизоном. Сам Пашинян в 2008 году был объявлен в розыск, а в 2011 году осужден по обвинению в организации массовых беспорядков.

Специальная следственная служба Армении 26 июля попросила ереванский суд арестовать Хачатурова. Однако суд решил отпустить его под залог.

Генсеком ОДКБ Хачатуров был назначен в мае 2017 года. Этот пост он должен был занимать три года. Начать процесс замены генсека Армения предложила странам ОДКБ в конце июля. 2 августа источники «Коммерсанта» сообщили, что в администрации президента России следствие против Хачатурова вызвало «раздражение», поскольку в Москве сочли, что это наносит ущерб имиджу организации.

Генерал-полковник Хачатуров родился в 1952 году в городе Тетри-Цкаро Грузинской ССР. В 1974 году окончил Тбилисское высшее военное артиллерийское командное училище. Принимал участие в конфликте в Афганистане. С 1992 года служил в Вооруженных силах Армении. C 2000 по 2008 год занимал пост заместителя министра обороны по вооружению, с 2008 по 2010 год был начальником Объединенного штаба ОДКБ, в 2008–​2016 годах был начальником Генштаба Армении.