МИД Белоруссии ответил на претензии Пашиняна к Лукашенко

В МИД Белоруссии назвали неприемлемыми слова и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего, что белорусский президент Александр Лукашенко не должен был обсуждать ход саммита ОДКБ с Азербайджаном, который в эту организацию не входит. Об этом сообщается на сайте министерства.

В МИД посчитали, что подобное могло быть приемлемо в случае, если бы Пашинян обращался к бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, который является гражданином Армении, в то время как в межгосударственных отношениях должны соблюдаться нормы протокола и этикета.

«Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии не приемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со временем это пройдет», — заявили в белорусском министерстве. Там добавили, что «видимо», Пашинян «возомнил себя международным прокурором».

Ранее Пашинян заявил, что потребует от Лукашенко объяснений из-за того, что тот обсудил с Азербайджаном ход саммита ОДКБ. «Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей», — сказал Пашинян, отметив, что удивлен такому поступку человека, занимающего пост главы государства на протяжении 30 лет.

12 ноября Лукашенко встретился с послом Азербайджана Латифом Гандиловым и рассказал ему, в частности, что на пост генсека ОДКБ рассматриваются несколько кандидатур. По его словам, Пашинян должен «разобраться с ситуацией», поскольку Армения, «которая находится в таком переходном периоде», возглавляет как ЕАЭС, так и ОДКБ.



