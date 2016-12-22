В Кремле рассказали о вариантах назначения нового генсека ОДКБ

Лидерам стран ОДКБ предложено три варианта назначения нового генерального секретаря военной организации, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков

Юрий Ушаков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин 8 ноября примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности). Саммит пройдет в Астане, так как Казахстан председательствует в этом году в организации. В закрытом режиме лидеры обсудят вопрос утверждения нового генсека, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

С мая 2017 года пост генсека занимал представитель Армении Юрий Хачатуров. Однако в мае этого года в Ереване ему было предъявлено обвинение в свержении государственного строя (по делу о разгоне массовых демонстраций в марте 2008 года после президентских выборов), а в августе Армения начала процедуру его отзыва. 30 октября вступило в силу решение о досрочном прекращении его полномочий, обязанности главы секретариата были возложены на замгенсека Валерия Семерикова. Хачатуров возглавлял секретариат согласно утвержденному ранее принципу: генсек утверждается на три года, от каждой из стран-членов в порядке ротации по алфавиту.

​Избрание нового генсека — вопрос чувствительный, процесс будет проходить в закрытом режиме, рассматриваются три варианта действий, сказал Ушаков. Первый — до мая 2020 года исполнять обязанности продолжит нынешний и.о. генсека Валерий Семериков, представитель России. Второй — избрание генсеком белорусского представителя. Третий — избрание до мая 2020 года представителя Армении. На этом варианте настаивает Ереван, сказал Ушаков. «Какое решение примут лидеры, предсказать сложно», — отметил он.

Ранее о том, что генсеком может стать представитель Белоруссии, секретарь Совбеза Станислав Зась, писал «Коммерсантъ». Председательство в ОДКБ до 2020 года принадлежит Армении, вопрос о назначении нового генерального секретаря будет решен в ближайшие дни, говорил во вторник и.о. главы Минобороны Армении Давид Тоноян. Источник в правительстве Армении подтвердил РБК, что решение о том, кто станет новым генсеком ОДКБ, еще не принято — Армения продолжает настаивать на своем кандидате. Кандидатуру утвердят в четверг в ходе обсуждений, подчеркнул он.

Свое присутствие на саммите в Астане подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Армению представлять будет исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян. В ходе заседания лидеры обсудят развитие военного сотрудничества, противодействие терроризму, ситуацию в Сирии и Афганистане, анонсировал Ушаков. По итогам встречи будет принята политическая декларация.