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Назарбаев назвал необходимым назначить генсеком ОДКБ представителя Минска
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Назарбаев назвал необходимым назначить генсеком ОДКБ представителя Минска
Политика, 19:00
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Назарбаев назвал необходимым назначить генсеком ОДКБ представителя Минска
На саммите ОДКБ в Астане президентам шести стран не удалось утвердить нового генерального секретаря организации. Решение отложено до декабря, но рекомендовано утвердить представителя Белоруссии
Нурсултан Назарбаев и Валерий Семериков (слева направо) (Фото: РИА Новости)

Страны — участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече в Астане 8 ноября не смогли утвердить нового генерального секретаря организации. Об этом заявил по итогам саммита председатель Совета безопасности России Николай Патрушев. Решение по кандидатуре будет принято на саммите в Санкт-Петербурге 6 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (его слова передал ТАСС). До тех пор исполнять обязанности генсека продолжит Валерий Семериков.

Однако, как сообщил журналистам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, к декабрьской встрече рекомендовано подготовить предложение, согласно которому пост генсека должен занять представитель Белоруссии. С мая 2017 года в этой должности работал представитель Армении Юрий Хачатуров. Однако в мае этого года в Ереване ему было предъявлено обвинение в свержении государственного строя (по делу о разгоне массовых демонстраций в марте 2008 года после президентских выборов), а в августе Армения начала процедуру его отзыва. 30 октября вступило в силу решение о досрочном прекращении его полномочий, обязанности главы секретариата были возложены на замгенсека Валерия Семерикова.

Согласно ранее заявленной позиции армянской стороны представитель Армении должен занимать пост генсека до 2020 года (истечение трехлетнего срока работы генсека). Однако, как пояснил Назарбаев, в случае назначения представителя Еревана он бы просто не успел объехать все страны. «Конечно, Армения хочет продления. Все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны», — сказал глава Казахстана (цитата по «Интерфаксу»).

Переговоры президентов продлились более трех часов. Впервые за всю историю организации ее членам пришлось обсуждать досрочную замену генсека. В саммите участвовали главы всех шести государств-членов — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России.

Юрий Хачатуров стал первым секретарем, утвержденным в соответствии с новой, принятой в 2017 году процедурой назначения генсека. Согласно новому принципу генсек утверждается на три года от каждой из государств-членов и ротация проходит в алфавитном порядке. До Хачатурова с 2003 года секретарем организации был генерал-полковник Николай Бордюжа. Решение об утверждении нового генсека должно быть принято консенсусом — в соответствии с 12-й статьей устава организации.

Накануне саммита помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на пост генсека рассматриваются три кандидатуры — это Валерий Семериков, белорусский представитель либо представитель Армении.

Армения настаивает на своем кандидате, поскольку Хачатуров отработал на посту только половину из определенного уставом ОДКБ срока. По мнению Еревана, его представитель должен остаться до мая 2020 года. Об этом, в частности, говорил накануне саммита и.о. главы Минобороны Армении Давид Тоноян. По данным армянских СМИ, основным кандидатом от Армении был экс-министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.

До президентов заседание провели главы МИДов, министры обороны и секретари советов безопасности стран-участниц. По его итогам глава МИДа Сергей Лавров заявил, что страны ОДКБ придерживаются общей позиции о необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что собирается выйти из договора, обвинив Россию в нарушении обязательств.

Также министры договорились о внесении изменений в состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования и в состав миротворческих контингентов ОДКБ, сообщала пресс-служба Министерства обороны Казахстана. Также был утвержден перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на срок до 2025 года.

По словам Валерия Семерикова, представителям государств — членов ОДКБ не удалось согласовать план работы по созданию Единой объединенной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: ОДКБ , Астана , Николай Патрушев
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