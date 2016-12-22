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Пашинян решил требовать объяснений от Лукашенко из-за слов об ОДКБ
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Пашинян решил требовать объяснений от Лукашенко из-за слов об ОДКБ
Политика, 04:50
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Пашинян решил требовать объяснений от Лукашенко из-за слов об ОДКБ
Николу Пашиняну не понравилось, что Александр Лукашенко обсуждал ход саммита военной организации с Азербайджаном, которая не является ее членом. Претензии у и.о. премьера Армении есть и к президенту Казахстана
Лидеры стран ОДКБ перед началом саммита в Астане (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что Александр Лукашенко не должен был обсуждать ход саммита ОДКБ с Азербайджаном, которая не является членом данной организации, и намерен требовать объяснений на этот счет от белорусского лидера. Свое заявление Пашинян сделал в пятницу журналистам, передает армянский портал News.am.

«Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей», — сказал и.о премьера. «Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг», — добавил Пашинян, подчеркнув, что будет требовать объяснений от президента Белоруссии.

Генсек ОДКБ покинул свой пост по решению Армении
Политика

Саммит стран — участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходил в Астане 8 ноября. На нем лидеры государств (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана) не смогли утвердить нового генерального секретаря организации. Прежний генсек — представитель Армении — Юрий Хачатуров досрочно покинул пост, поскольку ранее в республике против него было инициировано расследование по обвинению в свержении конституционного строя.

Недовольство Пашиняна в адрес белорусского лидера связано с событиями, которые имели место спустя четыре дня после саммита. 12 ноября Лукашенко встречался с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым (Азербайджан не является членом ОДКБ). В ходе встречи, как передавало белорусское агентство «Белта», президент Белоруссии завел разговор о прошедшем саммите.

Белорусский лидер заметил, что на пост генсека ОДКБ есть несколько кандидатур. «И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ — очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения?» — отметил сказал Лукашенко.

В вопросе назначения нового генсека организации Армения настаивает на своем кандидате, поскольку Хачатуров отработал на посту только половину из определенного уставом ОДКБ срока. Пашинян также намерен требовать объяснений от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который после саммита заявил журналистам о необходимости назначить генсеком ОДКБ представителя Минска. «Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе», — подчеркнул Пашинян.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Никол Пашинян , Александр Лукашенко , ОДКБ
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