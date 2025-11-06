Reuters сообщил об остановке работы НПЗ в Волгограде после атаки дронов

После атаки дронов на регион минувшей ночью «критически важная инфраструктура функционирует в штатном режиме», но в результате падения обломков произошел пожар на территории промзоны в Красноармейском районе, заявил губернатор

Фото: shinobi / Shutterstock

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа в Волгограде приостановил работу после атаки беспилотников, сообщили Reuters три источника. В городе находится ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

В 2024 году НПЗ переработал 13,7 млн т нефти, или 5,1% от общего объема российских НПЗ, отмечает агентство.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров днем 6 ноября сообщил, что после массированной атаки беспилотников на регион минувшей ночью «критически важная инфраструктура функционирует в штатном режиме», но в результате падения обломков произошел пожар на территории промзоны в Красноармейском районе, там «проводятся работы по разминированию и ликвидации последствий возгораний».

В ночь на четверг над областью было сбито 49 дронов, заявило Минобороны. Всего над десятью регионами России перехватили и уничтожили 75 БПЛА, отчиталось ведомство. По словам Бочарова, в результате атаки на жилой квартал «Европейский» в Волгограде погиб мирный житель. Семье погибшего выплатят 1 млн руб. В 24-этажном жилом доме по улице Гаря Хохолова были повреждены балконы, в соседних домах выбило стекла.

В прошлый раз пожар из-за атаки беспилотников на территории Волгоградского НПЗ возник в августе. Тогда обломки упали на территории завода, в результате произошла утечка нефтепродуктов, говорил губернатор.

В феврале прошлого года на НПЗ ЛУКОЙЛа была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-5, впоследствии ее работу восстановили, об этом сообщали источники РБК и ТАСС.