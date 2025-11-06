Над регионами России за ночь уничтожили 75 беспилотников

Силы ПВО сбили над регионами России в ночь на 6 ноября 75 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов было уничтожено над Волгоградской областью — там военные сбили 49 БПЛА. Еще семь беспилотников перехватили над Крымом, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской, три — над Белгородской, два дрона сбили над Орловской областью и по одному беспилотнику уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил ночью об отражении «массированной атаки» БПЛА на регион. Был поврежден жилой дом, в результате попадания осколков от обстрела погиб 48-летний мужчина. В промышленной зоне в Красноармейском районе возник пожар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в 1:03 мск, что уничтожены два дрона самолетного типа, никто не пострадал.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал ранним утром о перехвате дронов в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Слюсарь тогда уточнил, что пострадавших нет.