Военная операция на Украине⁠,
Над регионами России за ночь уничтожили 75 беспилотников

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили над регионами России в ночь на 6 ноября 75 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов было уничтожено над Волгоградской областью — там военные сбили 49 БПЛА. Еще семь беспилотников перехватили над Крымом, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской, три — над Белгородской, два дрона сбили над Орловской областью и по одному беспилотнику уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.

Военные сбили 40 дронов за ночь над семью регионами России
Политика

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил ночью об отражении «массированной атаки» БПЛА на регион. Был поврежден жилой дом, в результате попадания осколков от обстрела погиб 48-летний мужчина. В промышленной зоне в Красноармейском районе возник пожар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в 1:03 мск, что уничтожены два дрона самолетного типа, никто не пострадал.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал ранним утром о перехвате дронов в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Слюсарь тогда уточнил, что пострадавших нет.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Софья Полковникова
дроны Московская область Волгоградская область беспилотники Минобороны
