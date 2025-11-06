 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн руб.

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Семье погибшего в результате ночной атаки беспилотника на многоквартирный дом в Волгограде выплатят 1 млн руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его цитирует пресс-служба городской администрации.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким местного жителя. «Семье будет оказана необходимая поддержка», — сказал Бочаров.

По его словам, зафиксированы повреждения домов и имущества местных жителей, власти оказывают людям помощь в ликвидации последствий атаки БПЛА.

«Критически важная инфраструктура функционирует в штатном режиме», — подчеркнул Бочаров.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь над Россией были сбиты 75 БПЛА, больше половины из них — 49 — над Волгоградской областью. Аэропорт Волгограда вводил ограничения на полеты.

Власти сообщили, что там осколками поврежден 24-этажный жилой дом в Кировском районе города, в результате один человек погиб. Также в промышленной зоне возник пожар, повреждено жилье и в других районах города. Муниципальные службы обследуют пострадавшие дома.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Волгоград Военная операция на Украине выплаты погибшие дроны Андрей Бочаров
