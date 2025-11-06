Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн руб.
Семье погибшего в результате ночной атаки беспилотника на многоквартирный дом в Волгограде выплатят 1 млн руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его цитирует пресс-служба городской администрации.
Чиновник выразил соболезнования родным и близким местного жителя. «Семье будет оказана необходимая поддержка», — сказал Бочаров.
По его словам, зафиксированы повреждения домов и имущества местных жителей, власти оказывают людям помощь в ликвидации последствий атаки БПЛА.
«Критически важная инфраструктура функционирует в штатном режиме», — подчеркнул Бочаров.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь над Россией были сбиты 75 БПЛА, больше половины из них — 49 — над Волгоградской областью. Аэропорт Волгограда вводил ограничения на полеты.
Власти сообщили, что там осколками поврежден 24-этажный жилой дом в Кировском районе города, в результате один человек погиб. Также в промышленной зоне возник пожар, повреждено жилье и в других районах города. Муниципальные службы обследуют пострадавшие дома.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg