В промзоне в Волгограде возник пожар из-за падения обломков БПЛА
Из-за падения обломков сбитого беспилотника в промзоне в Красноармейском районе Волгограда произошел пожар, сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.
Пожарные приступили к тушению возгорания. В числе других последствий массированного налета — повреждения в 24-этажном жилом доме, где дроны разрушили четыре балкона, а также выбитые стекла в соседних зданиях.
«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет», — заявил Бочаров и выразил соболезнования родным и близким погибшего. Администрации Волгограда поручено подготовить пункт временного размещения в городском лицее № 10 для обеспечения безопасности жителей на случай работы саперов.
Это не первый налет, с которым столкнулся регион. Так, 5 ноября Минобороны отчиталось о 16 сбитых над Россией дронах в период с 17:00 по 00:00 мск. Два беспилотника были сбиты над Волгоградской областью. До этого, в ночь на 4 ноября, на электрической подстанции «Фроловская» в регионе из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.
