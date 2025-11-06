 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В промзоне в Волгограде возник пожар из-за падения обломков БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Из-за падения обломков сбитого беспилотника в промзоне в Красноармейском районе Волгограда произошел пожар, сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.

Пожарные приступили к тушению возгорания. В числе других последствий массированного налета — повреждения в 24-этажном жилом доме, где дроны разрушили четыре балкона, а также выбитые стекла в соседних зданиях.

«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет», — заявил Бочаров и выразил соболезнования родным и близким погибшего. Администрации Волгограда поручено подготовить пункт временного размещения в городском лицее № 10 для обеспечения безопасности жителей на случай работы саперов.

ПВО отразила атаку дронов на объекты энергетики Волгоградской области
Политика

Это не первый налет, с которым столкнулся регион. Так, 5 ноября Минобороны отчиталось о 16 сбитых над Россией дронах в период с 17:00 по 00:00 мск. Два беспилотника были сбиты над Волгоградской областью. До этого, в ночь на 4 ноября, на электрической подстанции «Фроловская» в регионе из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Волгоград Волгоградская область атака дронов беспилотники пожар Андрей Бочаров
