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ЛУКОЙЛ запустил поврежденную дронами установку на Волгоградском НПЗ

ЛУКОЙЛ запустил поврежденную дронами установку на Волгоградском НПЗ в феврале
Поврежденная установка первичной переработки нефти на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛа была восстановлена еще в феврале, сообщили источники в компании. Запуск установок на Нижегородском НПЗ ожидается во втором квартале
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Фото: Михаил Безносов / ТАСС
Фото: Михаил Безносов / ТАСС

Установка первичной переработки нефти на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛа была восстановлена в феврале, рассказал РБК источник в компании. Об этом же сообщает  источник ТАСС. Оборудование было повреждено 4 февраля в результате атаки дронов, а уже 21 февраля было вновь запущено в эксплуатацию.

Сейчас установка ЭЛОУ АВТ-5 «работает в штатном режиме». Что касается восстановления оборудования на Нижегородском НПЗ, по информации источников, запуск установок АВТ-6 и каткрекинга на Нижегородском НПЗ «планируются во втором квартале этого года», по завершению весенних ремонтов.

О временной остановке работы технологической установки на Нижегородском НПЗ из-за поломки иностранного оборудования "Лукойл" сообщал в январе. В марте на предприятие была совершена атака дрона. В феврале атака дрона была совершена на Волгоградский НПЗ компании. После устранения пожара в "Лукойле" заявляли о штатной работе предприятия.  

В конце марта сроки восстановления оборудования на Нижегородском НПЗ комментировал вице-премьер Александр Новак. Он говорил, что оно будет восстановлено через 1–2 месяца. 

С начала года сразу несколько нефтеперерабатывающих производств получили поврежления в результате атак дронов. Только в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей. На этом фоне к концу марта цены на бензин и летний дизель на бирже выросли по сравнению с концом февраля на 10-11%, следует из данных территориального индекса по европейской части России СПбМТСБ. 

В российском Минэнерго отмечали, что ситуация с обеспечением регионов топливом и ценами на автозаправках стабильная, рисков роста стоимости моторного топлива на АЗС нет. Ведомство рассчитывает, что ремонты на НПЗ завершатся в апреле-мае, сообщил 3 апреля министр энергетики Николай Шульгинов.

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Татьяна Киселева
НПЗ ЛУКОЙЛ беспилотники
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