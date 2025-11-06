Дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Волгограде

Бочаров: человек погиб при атаке дрона в Волгограде

Российские подразделения ПВО отражают массированную атаку дронов на Волгоградскую область. В Волгограде был атакован 24-этажный жилой дом, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул Гаря Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет», — написал он.

Кроме того, в нескольких районах Волгограда были повреждены остекления жилых домов и автомобилей.

В результате падения обломков на территории промзоны в Красноармейском районе произошел пожар, его уже тушат.

Администрации Волгограда поручено подготовить пункт временного размещения в городском лицее № 10 для обеспечения безопасности жителей в случае работы саперов.

Материал дополняется