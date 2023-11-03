 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

США объявили о санкциях против россиянки за помощь «олигархам»

США ввели санкции против россиянки из-за обхода ограничений через криптовалюту
Сюжет
Война санкций
Под санкции попала россиянка, которая помогала выводить средства из России, в том числе с помощью криптовалюты, утверждает Минфин США. Россия неоднократно указывала, что считает незаконными американские санкции
Здание Минфина США
Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки России Екатерины Ждановой, ее заподозрили в отмывании денег и содействии в обходе санкций с помощью виртуальной валюты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Через таких ключевых посредников, как Жданова, российская элита, группы, использующие программы-вымогатели, и другие незаконные лица пытались уклониться от американских и международных санкций, в частности, путем злоупотребления виртуальной валютой», — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В частности, по данным министерства, в марте 2022 года Жданова помогла неназванному российскому клиенту сокрыть источник его состояния и вывести более $2,3 млн в Западную Европу посредством открытого обманным способом инвестиционного счета и покупки недвижимости. Для проведения крупных трансграничных транзакций россиянка использовала, в частности, криптовалюты.

По данным Минфина, Жданова осуществляет переводы «от имени олигархов, переехавших за границу». Один из них нашел ее, чтобы вывести более $100 млн в ОАЭ. Помимо того, российская гражданка помогла российским клиентам получить налоговое резидентство этой страны, ID-карту и открыть банковский счет. Платежи, полагает ведомство, должны были производиться наличными или виртуальной валютой и поступать на банковский счет в Дубае, а затем переводиться оттуда на счета в иностранных банках по усмотрению клиента. «Преимуществом данной услуги было создание для клиента источника происхождения средств, которыми можно было бы управлять из любой точки мира без дополнительных вопросов со стороны властей», — пояснило министерство.

Российские власти считают западные санкции незаконными. «Никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин называл ограничения «безумными и бездумными», а также заявлял, что количество ограничительных мер и скорость, с которой они вводились, беспрецедентны. Однако, по его словам, расчет Запада на разрушение экономики России не оправдался. 

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: новый навык
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минфин США санкции обход санкций
Материалы по теме
США сообщили о задержании россиянина на Кипре за обход санкций
Политика
В США двум россиянам пригрозили 20 годами тюрьмы за обход авиасанкций
Политика
В США арестовали белоруса за обход антироссийских санкций на $150 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 16:42
Россия и Сан-Томе и Принсипи подпишут соглашение о военном сотрудничестве Политика, 23:05
МВД составило протокол о пропаганде ЛГБТ из-за комикса «Голубь Геннадий» Бизнес, 22:58
Восемь перспективных направлений для будущих ученых РБК и Росатом, 22:41
В ЦАХАЛ объяснили удар по машине скорой помощи ее связью с ХАМАС Политика, 22:38
Сальдо сообщил о девяти погибших при ударе ВСУ по соцобъектам Политика, 22:23
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 22:18
Главу Олимпийского комитета Монголии ограбили в Париже почти на €600 тыс. Спорт, 22:12
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
КПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют на реконструкцию Общество, 21:57
США объявили о санкциях против россиянки за помощь «олигархам» Политика, 21:55
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 21:55
Что покажут на выставке «Россия». Видео Экономика, 21:47
Какое здание есть во всех фильмах про Джеймса Бонда с 1995 года РБК и ЛСР, 21:43
6 ноября СПБ Биржа возобновит торги только по ряду российских бумаг Инвестиции, 21:39
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 21:32