США объявили о санкциях против россиянки за помощь «олигархам»

Под санкции попала россиянка, которая помогала выводить средства из России, в том числе с помощью криптовалюты, утверждает Минфин США. Россия неоднократно указывала, что считает незаконными американские санкции

Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки России Екатерины Ждановой, ее заподозрили в отмывании денег и содействии в обходе санкций с помощью виртуальной валюты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Через таких ключевых посредников, как Жданова, российская элита, группы, использующие программы-вымогатели, и другие незаконные лица пытались уклониться от американских и международных санкций, в частности, путем злоупотребления виртуальной валютой», — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В частности, по данным министерства, в марте 2022 года Жданова помогла неназванному российскому клиенту сокрыть источник его состояния и вывести более $2,3 млн в Западную Европу посредством открытого обманным способом инвестиционного счета и покупки недвижимости. Для проведения крупных трансграничных транзакций россиянка использовала, в частности, криптовалюты.

По данным Минфина, Жданова осуществляет переводы «от имени олигархов, переехавших за границу». Один из них нашел ее, чтобы вывести более $100 млн в ОАЭ. Помимо того, российская гражданка помогла российским клиентам получить налоговое резидентство этой страны, ID-карту и открыть банковский счет. Платежи, полагает ведомство, должны были производиться наличными или виртуальной валютой и поступать на банковский счет в Дубае, а затем переводиться оттуда на счета в иностранных банках по усмотрению клиента. «Преимуществом данной услуги было создание для клиента источника происхождения средств, которыми можно было бы управлять из любой точки мира без дополнительных вопросов со стороны властей», — пояснило министерство.

Российские власти считают западные санкции незаконными. «Никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин называл ограничения «безумными и бездумными», а также заявлял, что количество ограничительных мер и скорость, с которой они вводились, беспрецедентны. Однако, по его словам, расчет Запада на разрушение экономики России не оправдался.