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Нарышкин допустил, что сообщение Трасс Блинкену касалось Nord Stream

Нарышкин: есть основания полагать, что сообщение Трасс Блинкену было о Nord Stream
У российской стороны есть только косвенные доказательства того, что сообщение бывшего премьер Британии Лиз Трасс госсекретарю США Блинкену связано со взрывами на «Северных потоках», заявил глава СВР Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил об имеющихся косвенных доказательствах того, что сообщение бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену касалось взрывов на «Северных потоках». Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

В начале ноября основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком написал в «Твиттере», что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «it's done» («сделано») спустя минуту после подрыва газопроводов «Северный поток». Незадолго до этого газета Daily Mail писала, что телефон Трасс был взломан, из-за чего все переписки попали в Сеть.

«Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это имеет основания под собой», — сказал Нарышкин.

В российском МИДе после появления сообщений об этой переписке призвали власти Великобритании прокомментировать произошедшее. «Официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте», — сказала представитель ведомства Мария Захарова.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября, разрушения выявили на обеих нитках первого газопровода и на одной — второго. Президент Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — указал он. Нарышкин сообщал, что Россия располагает «некоторыми материалами, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта». В Минобороны утверждали, что в реализации взрывов на «Северных потоках» участвовали британские ВМС.

В британском Минобороны назвали обвинения «ложными заявлениями эпического масштаба» и выдумкой. США исключили причастность какой-либо страны НАТО к атакам на газопроводы. Вашингтон прилагал усилия, чтобы не допустить запуск «Северного потока-2», однако уничтожать газопровод не планировалось, сертификацию заморозили сами власти Германии в конце февраля, пояснили в Белом доме. «Это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии», — оценили произошедшее в НАТО.

Немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрывам, но исходят из того, что за диверсией стоит Москва, рассказали The Wall Street Journal неназванные официальные лица, знакомые с результатами расследования.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Лиз Трасс Энтони Блинкен Сергей Нарышкин Северный поток
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