Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час

Спустя 10 минут после публикации видеозаявления Стремоусов переопубликовал его — теперь там отсутствует франгент с объявлением в городе круглосуточного комендантского часа, однако также сообщается о возможном наступлении ВСУ

Набережная реки Днепр в Херсоне (Фото: РИА Новости Крым)

Власти Херсона объявили в городе круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.



«В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно — только лишь для того, чтобы мы могли отстоять наш город», — заявил он.

При этом Стремоусов отметил, что в настоящее время в Херсоне спокойно, продвижения войск ВСУ пока нет, однако на некоторых участках замечена техника противника, которая выстраивается в колонны. «Возможно готовится нападение на город», — указал политик.

По его словам, в городе также не исключены теракты и другие провокации со стороны Украины. «Мы еще раз просим жителей города уходить из города на левобережную часть Херсонской области. Дать возможность военным делать свое дело без гражданских», — заключил он.

Через 10 минут Стремоусов переопубликовал свой пост в телеграм. В новом видео отсутствует фрагмент с объявлением в городе круглосуточного комендантского часа.