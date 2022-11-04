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Путин поручил вывезти из зоны боевых действий жителей Херсона

Президент России Путин поручил вывезти из зоны боевых действий жителей Херсона
Гражданское население не должно страдать от обстрелов и наступательных мероприятий, связанных с военными действиями, заявил глава государства
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вывезти жителей Херсона из зоны опасных военных действий.

«Сейчас конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий», — сказал он во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Глава государства подчеркнул, что гражданское население не должно страдать от обстрелов и наступательных мероприятий, связанных с военными действиями.

В Херсонской области власти провели эвакуацию с правого берега Днепра на левый. По данным властей, ВСУ готовят наступление на Херсон.

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов 28 октября говорил, что российская и украинская армия наращивают силы на херсонском направлении. Он уточнил, что Украина стягивает к региону вооруженные силы, а Россия выстроила несколько линий эшелонированной обороны.

В Киеве сочли, что Россия сконцентрировала в Херсонской области «огромную военную силу, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело». В Минобороны Украины отметили замедление продвижения украинских войск на юге, объяснив такую динамику погодными условиями.

Накануне, 3 ноября, Стремоусов заявил, что российские войска отбили все атаки украинской стороны в Херсонской области. Он добавил, что большого скопления ВСУ не наблюдается.

Тем не менее Стремоусов допустил, что российские войска, вероятнее всего, уйдут в левобережную часть Херсонской области. «Те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег», — сказал он.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Владимир Путин Херсон боевые действия

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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